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Подросток из Одессы поджог авто военного на заказ

14 февраля 2025 16:08
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Одесский юноша поджег машину военного
Сожженная машина. Фото: Главное управление национальной полиции в Одесской области
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Одессит 14 лет поджег внедорожник военного по заказу российских спецслужб. СБУ разоблачила подростка, из-за чего ему теперь грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

Jeep Patriot служащего парню указал так называемый куратор, который завербовал подростка, предложив ему "легкий заработок", когда он искал работу в интернете. За поджог автомобиля юноше обещали перевести деньги. Впрочем, оплату за свои старания он так и не получил. Правоохранители провели по месту жительства фигуранта обыск и изъяли вещественные доказательства, имеющие отношение по делу.

Какое наказание грозит

Полиция проверяет причастность парня к аналогичным случаям. По подозрению в государственной измене (ст. 111 Уголовного кодекса Украины) подростку грозит от 12 до 15 лет заключения.

Напомним, недавно мы писали о суде над женой экс-депутата Игоря Маркова. А также о мужчине, который шпионил за украинской ПВО.

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