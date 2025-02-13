Жену одесского экс-нардепа Марковы будут судить

Подследственная с Игорем Марковым. Фото: Одесская областная прокуратура

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жены экс-нардепа Игоря Маркова по факту государственной измены, в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Суд наложил арест на недвижимое имущество, однако сама женщина пока в розыске.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

По версии следствия, жена бывшего лидера одесской партии "Родина" в 2014 году основала в Москве предприятие в сфере ИТ-технологий, которое занималось разработкой программного обеспечения для учреждений аффилированных с правительством РФ, министерством обороны и спецслужбами. В 2023 году ее компания создавала софт для военных вертолетов серии Ми-26, Ми-35М, Ми-28Н "Ночной охотник" и КА-52 "Аллигатор", которые используются в ведении вооруженной агрессии против Украины.

Какое наказание грозит

Государственная измена, в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины) наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Сейчас жилая недвижимость жены экс-нардепа и земельный участок в Одессе переданы в нацагентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами. Однако подозреваемую будут судить заочно, поскольку она не находится на территории Украины.

Напомним, недавно мы писали о новых подробностях в деле убийства Фарион. А также о суде над военным, который насмерть сбил парня.