Жінку одеськогоекс-нардепа Маркови судитимуть

Підслідча з Ігорем Марковим. Фото: Одеська обласна прокуратура

Одеська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно дружини екснардепа Ігоря Маркова за фактом державної зради, в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Суд наклав арешт на нерухоме майно, проте сама жінка наразі в розшуку.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

За версією слідства, дружина колишнього лідера одеської партії "Батьківщина" у 2014 році заснувала в Москві підприємство у сфері ІТ-технологій, яке займалося розробкою програмного забезпечення для установ афілійованих з урядом РФ, міністерством оборони та спецслужбами. У 2023 році її компанія створювала софт для військових вертольотів серії Ми-26, Ми-35М, Ми-28Н "Нічний мисливець" та КА-52 "Алігатор", які використовуються у веденні збройної агресії проти України.

Яке покарання загрожує

Державна зрада, в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України) карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Наразі житлова нерухомість жінки екс-нардепа і земельна ділянка в Одесі передані в нацагентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами. Проте підозрювану судитимуть заочно, оскільки вона не знаходиться на території України.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові подробиці у справі вбивства Фаріон. А також про суд над військовим, яки насмерть збив хлопця.