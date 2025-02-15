В Одесской области задержали мужчину за надругательство над могилой военного

Могилы защитников Украины в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области задержали 41-летнего мужчину, который сорвал государственный флаг с могилы защитника Украины. Полиция сообщила ему о подозрении, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом в субботу, 15 февраля, сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

Читайте также:

Полицейский составляет протокол на месте преступления. Фото: Нацполиция

Мужчина совершил надругательство над могилой военного

Известно, что происшествие произошло в городе Белгород-Днестровский. Об этом правоохранителям сообщил местный житель, который обнаружил, что с могилы защитника Украины исчез государственный флаг.

Следователи установили, что к преступлению причастен 41-летний мужчина, ранее судимый за грабеж. Он живет неподалеку кладбища и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сорвал флаг исключительно ради развлечения.

Какое наказание за надругательство над могилой

Полиция задержала его и объявила подозрение по статье — надругательство над могилой лица, принимавшего участие в защите Украины, совершенное из хулиганских побуждений. Максимальное наказание за это преступление — до семи лет заключения.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Досудебное расследование продолжается под руководством Белгород-Днестровской окружной прокуратуры.

Напомним, одессит лет поджег внедорожник военного по заказу российских спецслужб. Также мы писали, что украинские и молдавские полицейские задержали наемников "Вагнера", которые участвовали в вооруженной агрессии со стороны РФ.