На Одещині вандали пошкодили могили загиблих воїнів

Могили захисників України на цвинтарі в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На кладовищі в одному із сіл Одеської області невідомі скоїли акт вандалізму. Правоохоронці вже розпочали розслідування, щоб встановити причетних до наруги над місцями поховань українських воїнів.

Про це у неділю, 16 лютого, повідомили в Головному управлінні Національної поліції України в Одеській області.

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Сьогодні, 16 лютого, у поліцію надійшло повідомлення про пошкодження могил українських захисників у селі Курісове Березівського району. Про злочин правоохоронців повідомив в.о. Курісовського сільського голови Олександр Чорновол. Про подію повідомили і в Курісовській сільській раді.

Повідомлення про пошкодження могил. Фото: скриншот

За попередніми даними, невідомі особи розбили пам’ятні портрети на могилах двох загиблих воїнів. На місці події працюють поліцейські, які проводять комплекс оперативних заходів для встановлення особи зловмисників.

Пошкоджений портрет захисника. Фото: Курісовська сільська рада

Невідомі пошкодили могилу захисника. Фото: Курісовська сільська рада

Правоохоронці закликають громадян, які володіють будь-якою інформацією про цей інцидент, звернутися до поліції.

Нагадаємо, в Одеській області затримали 41-річного чоловіка, який зірвав державний прапор з могили захисника України. Також ми писали, що спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог повідомив інформацію про втрати України у війні.