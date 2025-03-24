Стало известно о том, когда в Одессе закончится отопительный сезон

Батарея отопления. Фото иллюстративное: freepik

Отопительный сезон в Одессе завершится уже 1 апреля. Все потому, что в городе в последнее время существенно потеплело, а коммунальщики стараются экономить энергоресурсы.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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Конец отопительного сезона

Решение завершить отопительный сезон в Одессе 1 апреля принято с учетом имеющихся погодных условий и с целью рационального использования энергоресурсов. Синоптики же в ближайшее время похолоданий не обещали. А согласно правилам, тепло отключают, когда среднесуточная температура не превышает +8 °C.

Сообщение на официальном канале города. Фото: скриншот

Тариф на отопление

Добавим, тариф на отопление для бытовых потребителей остается на том уровне, который был установлен на 24 февраля 2022 года и составляет 1 813 грн за Гкал. Такая цена должна действовать в течение всего военного положения и шести месяцев после его прекращения. В коммунальном предприятии "Теплоснабжение города Одесса" неоднократно отмечали, что затраты КП превышают такую стоимость. Компенсацию разницы тепловикам осуществляют из государственного бюджета.

Напомним, недавно мы писали о завершении отопительного сезона в Белгороде-Днестровском. А также о восстановлении Николаевской ТЭЦ.