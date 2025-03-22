Завершение отопительного сезона в Белгороде-Днестровском - когда отключат

Человек выключает радиатор. Фото иллюстративное: pixabay

В Белгороде-Днестровском, Одесская область, готовятся завершить отопительный сезон раньше, чем обычно. Соответствующее решение уже принято, и батареи будут холодные уже до конца следующей недели.

Об этом в пятницу, 21 марта, сообщил Белгород-Днестровский городской совет.

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Сообщение горсовета. Фото: скриншот

Город в Одесской области завершает отопительный сезон

По их данным, в городе официально завершат отопительный сезон 25 марта. Соответствующее решение принял исполнительный комитет городского совета. Отопление отключат в жилых домах, бюджетных учреждениях и других объектах городской громады. Отопительный сезон в городе стартовал 5 ноября 2024 года.

Когда завершают отопительный сезон в Украине

В Украине тепло обычно подается с 15 октября по 15 апреля, однако продолжительность сезона корректируют в зависимости от погодных условий. По нормам, отопление включают, когда среднесуточная температура три дня подряд не превышает +8 °C, а выключают, когда этот показатель стабильно превышает этот уровень.

Напомним, мы писали, кому из украинцев почти вдвое повысят стоимость электроэнергии после отопительного сезона. Также сообщали, что в 2025 году цена на газ для населения останется без изменений, поскольку действующий закон не предусматривает возможности корректировки тарифа.