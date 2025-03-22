Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow На Одесчине завершают отопительный сезон — где именно arrow

На Одесчине завершают отопительный сезон — где именно

22 марта 2025 15:34
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Завершение отопительного сезона в Белгороде-Днестровском - когда отключат
Человек выключает радиатор. Фото иллюстративное: pixabay
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Белгороде-Днестровском, Одесская область, готовятся завершить отопительный сезон раньше, чем обычно. Соответствующее решение уже принято, и батареи будут холодные уже до конца следующей недели.

Об этом в пятницу, 21 марта, сообщил Белгород-Днестровский городской совет.

Читайте также:
На Одещині завершують опалювальний сезон — де саме - фото 1
Сообщение горсовета. Фото: скриншот

Город в Одесской области завершает отопительный сезон

По их данным, в городе официально завершат отопительный сезон 25 марта. Соответствующее решение принял исполнительный комитет городского совета. Отопление отключат в жилых домах, бюджетных учреждениях и других объектах городской громады. Отопительный сезон в городе стартовал 5 ноября 2024 года.

Когда завершают отопительный сезон в Украине

В Украине тепло обычно подается с 15 октября по 15 апреля, однако продолжительность сезона корректируют в зависимости от погодных условий. По нормам, отопление включают, когда среднесуточная температура три дня подряд не превышает +8 °C, а выключают, когда этот показатель стабильно превышает этот уровень.

Напомним, мы писали, кому из украинцев почти вдвое повысят стоимость электроэнергии после отопительного сезона. Также сообщали, что в 2025 году цена на газ для населения останется без изменений, поскольку действующий закон не предусматривает возможности корректировки тарифа.

цены на газ Одесса отопительный сезон Одесская область Новости Одессы отопление
Реклама
Реклама
Реклама