Завершення опалювального сезону в Білгороді-Дністровському — коми вимкнуть

Людина вимикає радіатор. Фото ілюстративне: pixabay

У Білгороді-Дністровському, що на Одещині, готуються завершити опалювальний сезон раніше, ніж зазвичай. Відповідне рішення вже ухвалене, і батареї будуть холодні уже до кінця наступного тижня.

Про це у п'ятницю, 21 березня, повідомила Білгород-Дністровська міська рада.

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Місто на Одещині завершує опалювальний сезон

За їхніми даними, у місті офіційно завершать опалювальний сезон 25 березня. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради. Опалення відключать у житлових будинках, бюджетних установах та інших об’єктах міської громади. Опалювальний сезон у місті стартував 5 листопада 2024 року.

Коли завершують опалювальний сезон в Україні

В Україні тепло зазвичай подається з 15 жовтня по 15 квітня, проте тривалість сезону коригують залежно від погодних умов. За нормами, опалення вмикають, коли середньодобова температура три дні поспіль не перевищує +8 °C, а вимикають, коли цей показник стабільно перевищує цей рівень.

Нагадаємо, ми писали, кому з українців майже вдвічі підвищать вартість електроенергії після опалювального сезону. Також повідомляли, що у 2025 році ціна на газ для населення залишиться без змін, оскільки чинний закон не передбачає можливості коригування тарифу.