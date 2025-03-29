Киевстар, Vodafone и lifecell - сколько будут платить одесситы в апреле 2025 года

Мужчина разговаривает по телефону. Фото: Новини.LIVE

В апреле 2025 года одесситам, которые являются абонентами мобильных операторов Киевстар, Vodafone и lifecell — придется платить больше за некоторые тарифы. Компании планируют повышение цен, но и предлагают акции со скидками для новых и бизнес-клиентов.

Что изменится для абонентов узнавали Новини.LIVE.

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Цены на мобильную связь Киевстар

Киевстар предлагает скидки для новых абонентов, если они приобретут смартфон с 4G. Тариф "LOVE UA Свет" можно получить за 240 грн вместо 300 грн, а "LOVE UA Сила" - за 175 грн вместо 350 грн. Акция действует шесть месяцев. Бизнес-клиенты получат скидки на тарифы "Бизнес UA".

Цены на мобильную связь Vodafone

Vodafone повышает цены на тарифные планы для бизнес-клиентов на 45-80 грн, но увеличивается и количество минут и гигабайтов в пакетах. Например, тариф Business Pro будет стоить 270 грн вместо 225 грн, а Business Unlim - 360 грн вместо 300 грн.

Цены на мобильную связь Lifecell

Lifecell поднимает цены на тарифные планы "Смарт Семья" на 75-100 грн. Например, Смарт Семья S теперь будет стоить 450 грн вместо 375 грн. Но есть возможность сэкономить 10-15% при оплате за 6 или 12 месяцев вперед.

Также для пользователей lifecell, которые перенесут номер в эту сеть, останутся неизменными тарифы "Свободный Лайф" и "Мощный" до конца 2025 года.

Напомним, мы сообщали, как изменится стоимость вывоза мусора для одесситов в апреле. Также писали о стоимости водоснабжения в апреле, а также о тарифе на газ.