Тариф на вивіз сміття в Одесі у квітні

Дальницькі кар'єри. Фото ілюстративне: informer.od.ua

У квітні підвищувати тариф на вивезення сміття поки не планують. Вартість послуги, як і раніше, коливатиметься від 33 до 61 гривні на місяць, в залежності від обслуговуючої компанії.

Журналісти Новини.LIVE розбиралися з тим, скільки одесити сплачуватимуть за вивезення сміття у квітні.

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Одеська міськрада не анонсувала ніяких підвищень у квітні. Наразі розмір плати за послуги з поводження з побутовими відходами для населення, що мешкає у багатоквартирних житлових будинках Одеси — 127,97 грн/м³ на рік, тобто 34,11 грн/міс на одну особу (з ПДВ). Проте вартість цієї послуги також залежить від компанії, що обслуговує.

Обслуговуючі компанії та їхні ціни

"Еко-Ренесанс" — 35,49 гривні для мешканців багатоквартирних будинків та 61,26 гривні для мешканців приватного сектору на місяць з особи;

"Кліар-Сіті" — 33,99 гривні для мешканців багатоквартирних будинків та 58,68 гривні для жителів приватного сектора на місяць з особи;

"ТВ-Серрус" — 34,80 гривні для мешканців багатоквартирних будинків та 60,07 гривні для жителів приватного сектора на місяць з особи;

"Одескомунтранс" — 34,13 гривні для мешканців багатоквартирних будинків та 58,89 гривні для мешканців приватного сектору на місяць з особи.

Різниця у вартості пов’язана з віддаленістю населеного пункту від полігону та обсягами сміття.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість водопостачання у квітні. А також про тариф на газ.