Кто из операторов связи повысит стоимость тарифов для одесситов

Мужчина с телефоном. Фото иллюстративное: Фокус

В последнее время мобильная связь стоит все дороже, что операторы объясняют постоянными обстрелами со стороны РФ. Так, с 1 марта одесским абонентам Vodafone придется платить больше.

Новини.LIVE рассказывают о том, сколько одесситы будут платить за мобильную связь в марте.

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Vodafone подорожает

Мобильный оператор Vodafone анонсировал повышение стоимости ряда своих контрактных тарифов — в частности, Red Start (со 190 до 240 грн/месяц), Red Pro (было 260, станет — 330) и Red Max (с 330 до 400 гривен). Однако в компании обещают увеличить и пакеты предоставляемых услуг: количество интернета, звонков на другие сети и SMS.

Другие операторы

Другие поставщики мобильной связи, в частности Киевстар и lifecell в марте повышать стоимость услуг не планируют. Добавим, что в начале текущего года тарифы подорожали у всех операторов Украины на 25-35%.

Напомним, недавно мы писали о тарифах на воду в Одессе в феврале, а также о стоимости электроэнергии.