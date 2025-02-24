Тарифи на світло для одеситів у березні

Чоловік дивиться на лічильник. Фото ілюстративне: depositphotos

У березні поточного року тариф на електроенергію для побутових споживачів Одеси збільшувати не планують. А деякі користувачі зможуть отримувати світло за трохи зниженою ціною.

Новини.LIVE розповідають про те, скільки одесити платитимуть за електроенергію у березні.

Читайте також:

Тариф на електроенергію у березні

За електроенергію у березні 2025-го одесити без змін сплачуватимуть 4,32 гривень за кіловат-годину. Зауважимо, що для користувачів двозонних лічильників вартість світла у нічний час доби буде нижчим. Так, із 23:00 до 07:00 ціна становитиме 2,16 гривень за кВт-годину.

Для кого буде дешеве

Нагадаємо, у січні Кабмін пом’якшив тариф для українців, які використовують електроопалення. Тому такі споживачі сплачують повний лише за ті обсяги енергії, які перевищують ліміт у 2 тисячі на кВт-год. За решту спожитого світла ці абоненти платитимуть за тарифом 2,64 грн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на газ. А також про відновлення Миколаївської ТЕЦ.