Тарифы на свет для одесситов в марте для одесситов

Сколько одесситы будут платить за свет уже с марта месяца
В марте текущего года тариф на электроэнергию для бытовых потребителей Одессы увеличивать не планируют. А некоторые пользователи смогут получать свет по немного сниженной цене.
Новини.LIVE рассказывают о том, сколько одесситы будут платить за электроэнергию в марте.
Тариф на электроэнергию в марте
За электричество в марте 2025-го одесситы без изменений будут платить 4,32 гривен за киловатт-час. Заметим, что для пользователей двухзонных счетчиков стоимость света в ночное время суток будет ниже. Так, с 23:00 до 07:00 цена составит 2,16 гривен за кВт-час.
Для кого будет дешевое
Напомним, в январе Кабмин смягчил тариф для украинцев, которые используют электроотопление. Поэтому такие потребители платят полный только за те объемы энергии, которые превышают лимит в 2 тысячи на кВт-час. За остальной потребленный свет эти абоненты будут платить по тарифу 2,64 грн.
Напомним, недавно мы писали о тарифах на газ. А также о восстановлении Николаевской ТЭЦ.
Читайте Новини.LIVE!