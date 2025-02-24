Тарифы на свет для одесситов в марте для одесситов

Мужчина смотрит на счетчик. Фото иллюстративное: depositphotos

В марте текущего года тариф на электроэнергию для бытовых потребителей Одессы увеличивать не планируют. А некоторые пользователи смогут получать свет по немного сниженной цене.

Новини.LIVE рассказывают о том, сколько одесситы будут платить за электроэнергию в марте.

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За электричество в марте 2025-го одесситы без изменений будут платить 4,32 гривен за киловатт-час. Заметим, что для пользователей двухзонных счетчиков стоимость света в ночное время суток будет ниже. Так, с 23:00 до 07:00 цена составит 2,16 гривен за кВт-час.

Для кого будет дешевое

Напомним, в январе Кабмин смягчил тариф для украинцев, которые используют электроотопление. Поэтому такие потребители платят полный только за те объемы энергии, которые превышают лимит в 2 тысячи на кВт-час. За остальной потребленный свет эти абоненты будут платить по тарифу 2,64 грн.

Напомним, недавно мы писали о тарифах на газ. А также о восстановлении Николаевской ТЭЦ.