Тарифы на газ в Одессе 2025: сколько будут платить горожане

Человек держит платежки и деньги. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Тарифы на газ для одесситов в марте меняться не будут. Также не ожидается и изменения в платежках для жителей на доставку газа. Однако эксперты прогнозируют, что это может произойти после отопительного сезона.

Новини.LIVE рассказывают, сколько одесситы будут платить за голубое топливо в марте.

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Стоимость газа в Одессе

В марте тарифы на газ для одесситов остаются на уровне 7,96 грн за кубометр, в соответствии с действующим мораторием. Стоимость доставки голубого топлива оператором ПАО "Одессагаз" установлена на уровне 1,308 грн за кубометр.

Стоимость транспортировки газа

В то же время транспортировка природного газа для бизнеса будет стоить 501,97 грн за 1000 кубометров - это почти на 305% больше чем в прошлом году. В НКРЭКУ объясняют, что это связано с прекращением транзита российского газа через территорию Украины, который ранее обеспечивал 85% доходов оператора ГТС.

Напомним, мы сообщали как украинцам за рубежом восстановить доступ к заблокированным счетам. Также рассказывали, что военнослужащим банки не дают оформлять кредиты.