Тарифи на газ в Одесі 2025: скільки платитимуть містяни

Людина тримає платіжки та гроші. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Тарифи на газ для одеситів у березні змінюватися не будуть. Також не очікується й зміни в платіжках для мешканців на доставку газу. Проте експерти прогнозують, що це може статися після опалювального сезону.

Новини.LIVE розповідають, скільки одесити платитимуть за блакитне паливо у березні.

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Вартість газу в Одесі

У березні тарифи на газ для одеситів залишаються на рівні 7,96 грн за кубометр, відповідно до чинного мораторію. Вартість доставки блакитного палива оператором ПАТ "Одесагаз" встановлена на рівні 1,308 грн за кубометр.

Вартість транспортування газу

Водночас транспортування природного газу для бізнесу коштуватиме 501,97 грн за 1000 кубометрів — це майже на 305% більше, ніж торік. У НКРЕКП пояснюють, що це пов’язано з припиненням транзиту російського газу через територію України, який раніше забезпечував 85% доходів оператора ГТС.

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