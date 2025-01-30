Тарифи на воду в Одесі на лютий: чи зміниться вартість

Чоловік миє руки. Фото ілюстративне: freepik

Жителі Одеси стежать за можливим зростанням тарифів на воду, адже в умовах економічної нестабільності будь-яке підвищення цін викликає занепокоєння. Поспішаємо заспокоїти, наступного місяця підвищення тарифів на воду в місті не передбачені.

Новини.LIVE розповідають, скільки одесити платитимуть за воду у лютому 2025 року.

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Згідно з рішенням профільної комісії, тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для населення Одеси залишаться незмінними. Це означає, що з лютого 2025 року мешканці платитимуть:

за централізоване водопостачання — 14,93 грн за кубометр;

за централізоване водовідведення — 14,37 грн за кубометр.

Водночас для суб'єктів господарювання та інших категорій споживачів, окрім населення, тарифи зросли. Рішення про підвищення цін для бізнесу пояснюють необхідністю покриття витрат на інфраструктуру та обслуговування мереж.

Нагадаємо, в Одесі у частині жилого масиву "Таїрова" від 09:00 30 січня до 06:00 31 січня не буде води. Це пов'язано з ремонтними роботами.

Також ми писали, що лютий 2025 року принесе одеситам нові ціни на мобільний зв'язок. Лідери ринку мобільного зв’язку — Київстар, Vodafone та lifecell — запроваджують нові умови для абонентів. Причинами підвищення тарифів стали зростання цін на енергоресурси, витрати на відновлення мереж та розвиток сервісів.