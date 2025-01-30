Тарифы на воду в Одессе на февраль: изменится ли стоимость

Мужчина моет руки. Фото иллюстративное: freepik

Жители Одессы следят за возможным ростом тарифов на воду, ведь в условиях экономической нестабильности любое повышение цен вызывает беспокойство. Спешим успокоить, в следующем месяце повышения тарифов на воду в городе не предусмотрены.

Новини.LIVE рассказывают, сколько одесситы будут платить за воду в феврале 2025 года.

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Согласно решению профильной комиссии, тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение для населения Одессы останутся неизменными. Это означает, что с февраля 2025 года жители будут платить:

за централизованное водоснабжение — 14,93 грн за кубометр;

за централизованное водоотведение — 14,37 грн за кубометр.

В то же время для субъектов хозяйствования и других категорий потребителей, кроме населения, тарифы выросли. Решение о повышении цен для бизнеса объясняют необходимостью покрытия расходов на инфраструктуру и обслуживание сетей.

Решение о повышении цен для бизнеса объясняют необходимостью покрытия расходов на инфраструктуру и обслуживание сетей.

Напомним, в Одессе в части жилого массива "Таирова" с 09:00 30 января до 06:00 31 января не будет воды. Это связано с ремонтными работами.

Также мы писали, что февраль 2025 года принесет одесситам новые цены на мобильную связь. Лидеры рынка мобильной связи — Киевстар, Vodafone и lifecell — вводят новые условия для абонентов. Причинами повышения тарифов стали рост цен на энергоресурсы, расходы на восстановление сетей и развитие сервисов.