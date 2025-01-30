На Таїрова 30 січня 2025 року відключать воду

У одеситів більше доби не буде води — адреси бюветів
Сьогодні, 30 січня, частина одеситів залишиться без води через проведення ремонтних робіт. Повернути водопостачання містянам обіцяють вранці наступного дня.
Про це повідомляє Інфоксводоканал.
Де та коли не буде води в Одесі
Аварійні відключення води будуть у частині жилого масиву "Таїрова" від 09:00 30 січня до 06:00 31 січня за такими адресами:
- Євгена Чикаленка, 55;
- Люстдорфська дорога, 176 (супермаркет "Обжора");
- Люстдорфська дорога, 174Б (АЗС "WOG");
- ринок "Київський";
- Люстдорфська дорога, 160 (ресторан "Сканді");
- Люстдорфська дорога, 162 (АТБ-маркет),
- Князя Ярослава Мудрого, 1 та 1-Б.
Адреси бюветів
Наразі в місті функціонують 18 бюветів, які розташовані за такими адресами:
Київський район
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як можна заощадити 400 гривень на електриці. Також ми повідомляли, скільки одесити платять за комуналку.
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