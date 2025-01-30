На Таїрова 30 січня 2025 року відключать воду

Кран. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Сьогодні, 30 січня, частина одеситів залишиться без води через проведення ремонтних робіт. Повернути водопостачання містянам обіцяють вранці наступного дня.

Про це повідомляє Інфоксводоканал.

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Аварійні відключення води будуть у частині жилого масиву "Таїрова" від 09:00 30 січня до 06:00 31 січня за такими адресами:

Євгена Чикаленка, 55;

Люстдорфська дорога, 176 (супермаркет "Обжора");

Люстдорфська дорога, 174Б (АЗС "WOG");

ринок "Київський";

Люстдорфська дорога, 160 (ресторан "Сканді");

Люстдорфська дорога, 162 (АТБ-маркет),

Князя Ярослава Мудрого, 1 та 1-Б.

Адреси бюветів

Наразі в місті функціонують 18 бюветів, які розташовані за такими адресами:

Київський район

Фонтанська дорога, 16;

Адміральський проспект, 31;

Дача Ковалевського, 150;

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

Академічна, 11;

Ольгіївська, 37;

Старопортофранківська, 105;

Академічна, 2;

Академічна, 30.

Хаджибейський район

Космонавтів, 15;

Михайлівська площа, 19;

Іцхака Рабіна, 1;

Дальницька, 25;

Інглезі, 1.

Пересипський район

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як можна заощадити 400 гривень на електриці. Також ми повідомляли, скільки одесити платять за комуналку.