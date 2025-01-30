Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow У одеситів більше доби не буде води — адреси бюветів arrow

У одеситів більше доби не буде води — адреси бюветів

30 січня 2025 10:05
Чекарьова Марія - редактор
На Таїрова 30 січня 2025 року відключать воду
Кран. Фото ілюстративне: depositphotos.com
Чекарьова Марія - редактор

Сьогодні, 30 січня, частина одеситів залишиться без води через проведення ремонтних робіт. Повернути водопостачання містянам обіцяють вранці наступного дня.

Про це повідомляє Інфоксводоканал.

Читайте також:

Де та коли не буде води в Одесі

Аварійні відключення води будуть у частині жилого масиву "Таїрова" від 09:00 30 січня до 06:00 31 січня за такими адресами:

  • Євгена Чикаленка, 55;
  • Люстдорфська дорога, 176 (супермаркет "Обжора");
  • Люстдорфська дорога, 174Б (АЗС "WOG");
  • ринок "Київський";
  • Люстдорфська дорога, 160 (ресторан "Сканді");
  • Люстдорфська дорога, 162 (АТБ-маркет),
  • Князя Ярослава Мудрого, 1 та 1-Б.

Адреси бюветів

Наразі в місті функціонують 18 бюветів, які розташовані за такими адресами:  

Київський район

  • Фонтанська дорога, 16;
  • Адміральський проспект, 31;
  • Дача Ковалевського, 150;
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район

  • Старобазарний сквер, 3;
  • проспект Гагаріна, 33;
  • Академічна, 11;
  • Ольгіївська, 37;
  • Старопортофранківська, 105;
  • Академічна, 2;
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район

  • Космонавтів, 15;
  • Михайлівська площа, 19;
  • Іцхака Рабіна, 1;
  • Дальницька, 25;
  • Інглезі, 1.   

Пересипський район

  • Кримська, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як можна заощадити 400 гривень на електриці. Також ми повідомляли, скільки одесити платять за комуналку.

комунальні послуги водопостачання вода комунальні служби відключення
Реклама
Реклама
Реклама