На Таирова 30 января 2025 года отключат воду

У одесситов больше суток не будет воды — адреса бюветов
Сегодня, 30 января, часть одесситов останется без воды из-за проведения ремонтных работ. Вернуть водоснабжение горожанам обещают утром следующего дня.
Об этом сообщает Инфоксводоканал.
Где и когда не будет воды в Одессе
Аварийные отключения воды будут в части жилого массива "Таирова" с 09:00 30 января до 06:00 31 января по следующим адресам:
- Евгения Чикаленко, 55;
- Люстдорфская дорога, 176 (супермаркет "Обжора");
- Люстдорфская дорога, 174Б (АЗС "WOG");
- рынок "Киевский";
- Люстдорфская дорога, 160 (ресторан "Сканди");
- Люстдорфская дорога, 162 (АТБ-маркет),
- Князя Ярослава Мудрого, 1 и 1-Б.
Адреса бюветов
Сейчас в городе функционируют 18 бюветов, которые расположены по следующим адресам:
Киевский район
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- Проспект Небесной Сотни, 14;
Приморский район
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30;
Хаджибейский район
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1;
Пересипский район
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, недавно мы писали о том, как можно сэкономить 400 гривен на электричестве. Также мы сообщали, сколько одесситы платят за коммуналку.
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