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У одесситов больше суток не будет воды — адреса бюветов

30 января 2025 10:05
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
На Таирова 30 января 2025 года отключат воду
Кран. Фото иллюстративное: depositphotos.com
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Сегодня, 30 января, часть одесситов останется без воды из-за проведения ремонтных работ. Вернуть водоснабжение горожанам обещают утром следующего дня.

Об этом сообщает Инфоксводоканал.

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Аварийные отключения воды будут в части жилого массива "Таирова" с 09:00 30 января до 06:00 31 января по следующим адресам:

  • Евгения Чикаленко, 55;
  • Люстдорфская дорога, 176 (супермаркет "Обжора");
  • Люстдорфская дорога, 174Б (АЗС "WOG");
  • рынок "Киевский";
  • Люстдорфская дорога, 160 (ресторан "Сканди");
  • Люстдорфская дорога, 162 (АТБ-маркет),
  • Князя Ярослава Мудрого, 1 и 1-Б.

Адреса бюветов

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов, которые расположены по следующим адресам:

Киевский район

  • Фонтанская дорога, 16;
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150;
  • Проспект Небесной Сотни, 14;

Приморский район

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11;
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105;
  • Академическая, 2;
  • Академическая, 30;

Хаджибейский район

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1;
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1;

Пересипский район

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о том, как можно сэкономить 400 гривен на электричестве. Также мы сообщали, сколько одесситы платят за коммуналку.

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