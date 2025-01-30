На Таирова 30 января 2025 года отключат воду

Кран. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Сегодня, 30 января, часть одесситов останется без воды из-за проведения ремонтных работ. Вернуть водоснабжение горожанам обещают утром следующего дня.

Об этом сообщает Инфоксводоканал.

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Аварийные отключения воды будут в части жилого массива "Таирова" с 09:00 30 января до 06:00 31 января по следующим адресам:

Евгения Чикаленко, 55;

Люстдорфская дорога, 176 (супермаркет "Обжора");

Люстдорфская дорога, 174Б (АЗС "WOG");

рынок "Киевский";

Люстдорфская дорога, 160 (ресторан "Сканди");

Люстдорфская дорога, 162 (АТБ-маркет),

Князя Ярослава Мудрого, 1 и 1-Б.

Адреса бюветов

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов, которые расположены по следующим адресам:

Киевский район

Фонтанская дорога, 16;

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150;

Проспект Небесной Сотни, 14;

Приморский район

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11;

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105;

Академическая, 2;

Академическая, 30;

Хаджибейский район

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1;

Дальницкая, 25;

Инглези, 1;

Пересипский район

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о том, как можно сэкономить 400 гривен на электричестве. Также мы сообщали, сколько одесситы платят за коммуналку.