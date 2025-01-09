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Не вистачає ні на що — скільки одесити платять за комуналку

9 січня 2025 22:37
Рвачова Анастасія - редактор
Комунальні тарифи в Одесі: скільки та за що платять містяни
Людина розраховує вартість комунальних послуг. Фото: Новини.LIVE
Рвачова Анастасія - редактор

Одеситів чекає черговий удар по гаманцях: експерти прогнозують нове підвищення тарифів на комунальні послуги. Це викликає обурення в багатьох, адже недавнє збільшення вартості транспортування газу на 305% вже болісно позначилося на цінах та рівні життя. Чи виправдане таке зростання і чи можуть українці платити за комуналку за новими тарифами?

Журналісти Новини.LIVE дізналися, скільки одесити платять за комуналку зараз.

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Борги за комуналку

Одесити вже звикли до того, що з кожним підвищенням тарифів гаманець стає тоншим, а можливостей — менше. Світло, вода, газ — ці витрати забирають чи не половину доходу, а взимку до них додається ще й опалення. І з кожним місяцем дедалі важче дозволити собі щось більше, ніж просто сплату комунальних рахунків. Так, Валентина Євгенівна говорить, що іноді доводиться влазити у борги. А на наступний місяць жінка більше економить, щоб оплатити все повністю. Проте так не повинно бути, коли люди не можуть собі дозволити основне — впевнена вона.  

"Я плачу багато. Доводиться дуже багато економити, щоб заплатити за комуналку. Ще й доводиться навіть десь підробляти. Такі тарифи просто недопустимі, як на мене. Я розумію, що в країні війна, але треба враховувати, що люди не мають такий заробіток, щоб все собі дозволяти. Тому для мене це занадто, треба думати про людей. І якщо тарифи ще піднімуть, це потрібно буде всю пенсію віддавати на них — і нічого не залишиться", — каже Валентина Євгенівна. 

Одеситка Валентина Євгенівна. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко
Одеситка Валентина Євгенівна.
Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко 

Схожа ситуація в іншої жінки. Мешканка Чорноморська Ірина також зазначає, що інколи утворюються борги за воду та світло, бо родина з двома дітьми, навіть в умовах економії, використовує всього досить багато. Але водночас за опалення сімʼя платить завжди вчасно через страх залишитися в холодній квартирі взимку. 

"У нас трикімнатна квартира на 50 квадратів у Чорноморську. Ми платимо близько тисячі гривень за опалення, 600 — за воду та десь 300-350 квартплата та газ. Зараз дуже підвищилися тарифи, і доводиться себе багато в чому обмежувати. В нас часом навіть борги через це зʼявляються. І якщо будуть підвищення, то ми вже не потягнемо", — ділиться Ірина. 

Мешканка Чорноморська Ірина. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко 
Мешканка Чорноморська Ірина. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко

Додаткові заробітки

Багато одеситів зізнаються: щоб покрити лише базові потреби — оплату комунальних послуг і харчування — доводиться працювати більше, ніж раніше. І це вже не про розкіш чи великі купівлі, а про виживання. Тарифи і ціни змушують відмовлятися від звичного комфорту та шукати додаткові джерела доходу, аби не опинитися за межею. На цьому акцентує пенсіонерка Лілія, яка попри поважний вік продовжує ходити на роботу та допомагати рідним. 

"У нас виходить десь чотири тисячі. Я живу з донькою з трьома дітьми, тож витрачаємо багато. Звичайно, хотілося б, щоб тарифи були меншими. Вони зараз зовсім невиправдані. У мене пенсія 3700 — що я можу собі дозволити? Тому й доводиться ще працювати", — каже Лілія. 

Одеситка Юлія. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко
Одеситка Юлія.
Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко 

А ось Юлія ділиться тим, що її родині доводиться досить сильно економити, щоб мати змогу заплатити за комуналку. Зокрема, жінка придбала енергоощадні лампи, а під час душу менше використовує води. 

"Зараз в середньому виходить до трьох тисяч. Це за двокімнатну квартиру  і це по мінімуму, ми економимо, де можемо. Я розумію, що йде війна і такі тарифи в принципі можуть бути, але доходи не дозволяють їх покривати. Дуже дорого все, особливо вода та світло", — додає Юлія. 

Одеситка Юлія. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко 
Одеситка Юлія. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко

Комуналка не проблема

Проте є й ті, для кого тарифи не викликають жодних тривог. Деяким одеситам цілком вистачає грошей на всі потреби, не відчуваючи дискомфорту від комунальних платежів. Наприклад, Віра зізнається, що навіть не знає, скільки їй обходиться утримання її двокімнатної квартири — для неї це просто ще один рядок у списку звичних витрат.

"Я навіть не можу сказати, скільки сплачую за двокімнатну квартиру. В мене пенсія дозволяє все покривати. Про доцільність тарифів я для себе якось не уточнюю, бо все одно за них треба платити", — підсумовує Віра. 

Одеситка Віра. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко
Одеситка Віра. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко 

Чергове підвищення тарифів може знову стати болючим ударом для більшості одеситів. Вони розуміють, що ціна за відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури є високою. Ворог намагався залишити нас без тепла і світла, але ми вистояли. І хоча Україна не скорилася, цю стійкість оплачують самі люди — своїми гаманцями та повсякденним життям.

Раніше ми писали, що деяким споживачам можуть надходити "платіжки" із космічними сумами. Проте це не пов'язано з тарифами, а з підтвердженими зловживаннями.

Також повідомляли, що споживачі комунальних послуг можуть отримати знижку на електроенергію. Для цього потрібно встановити спеціальний двотарифний лічильник.

тарифи комунальні послуги Одеса українці опитування Новини Одеси

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