Коммунальные тарифы в Одессе: сколько и за что платят горожане

Человек рассчитывает стоимость коммунальных услуг. Фото: Новини.LIVE

Одесситов ждет очередной удар по кошелькам: эксперты прогнозируют новое повышение тарифов на коммунальные услуги. Это вызывает возмущение у многих, ведь недавнее увеличение стоимости транспортировки газа на 305% уже болезненно сказалось на ценах и уровне жизни. Оправдан ли такой рост и могут ли украинцы платить за коммуналку по новым тарифам?

Журналисты Новини.LIVE узнали, сколько одесситы платят за коммуналку сейчас.

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Долги за коммуналку

Одесситы уже привыкли к тому, что с каждым повышением тарифов кошелек становится тоньше, а возможностей — меньше. Свет, вода, газ — эти расходы забирают почти половину дохода, а зимой к ним добавляется еще и отопление. И с каждым месяцем все труднее позволить себе нечто большее, чем просто уплату коммунальных счетов. Так, Валентина Евгеньевна говорит, что иногда приходится влезать в долги. А на следующий месяц женщина больше экономит, чтобы оплатить все целиком. Однако так не должно быть, когда люди не могут себе позволить основное — уверена она.

"Я плачу много. Приходится очень много экономить, чтобы заплатить за коммуналку. Еще и приходится даже где-то подрабатывать. Такие тарифы просто недопустимы, по-моему. Я понимаю, что в стране война, но надо учитывать, что люди не имеют такого заработка, чтобы все себе позволять. И если тарифы ещё поднимут, придётся всю пенсию на них отдавать — и ничего не останется", — говорит Валентина Евгеньевна.

Одесситка Валентина Евгеньевна.

Фото: Новини.LIVE/ Виктор Бабаенко

Похожая ситуация у другой женщины. Жительница Черноморска Ирина также отмечает, что иногда образуются долги за воду и свет, потому что семья с двумя детьми даже в условиях экономии использует всего достаточно много. Но в то же время за отопление семья платит всегда вовремя из-за страха остаться в холодной квартире зимой.

"У нас трехкомнатная квартира на 50 квадратов в Черноморске. Мы платим около тысячи гривен за отопление, 600 — за воду и где-то 300-350 квартплата и газ. Сейчас тарифы сильно повысились, и приходится во многом себя ограничивать. У нас иногда даже долги из-за этого появляются. И если будет ещё одно повышение, мы уже не справимся", — делится Ирина.

Жительница Черноморской Ирины.

Фото: Новини.LIVE/ Виктор Бабаенко

Дополнительные заработки

Многие одесситы признаются: чтобы покрыть только базовые потребности — оплату коммунальных услуг и питания — приходится работать больше, чем раньше. И это уже не о роскоши или больших покупках, а о выживании. Тарифы и цены заставляют отказываться от привычного комфорта и искать дополнительные источники дохода, чтобы не оказаться за границей. На этом акцентирует пенсионерка Лилия, которая, несмотря на почтенный возраст, продолжает ходить на работу и помогать родным.

"У нас выходит где-то четыре тысячи. Я живу с дочерью с тремя детьми, поэтому тратим много. Конечно, хотелось бы, чтобы тарифы были меньше. Они сейчас совсем не оправданы. У меня пенсия 3700 — что я могу себе позволить? Поэтому и приходится еще работать", — говорит Лилия.

Одесситка Юлия. Фото: Новини.LIVE/ Виктор Бабаенко

А вот Юлия делится тем, что ее семье приходится достаточно сильно экономить, чтобы заплатить за коммуналку. В частности, женщина приобрела энергосберегающие лампы, а в душе меньше использует воды.

"Сейчас в среднем выходит до трех тысяч. Это за двухкомнатную квартиру, и это по минимуму, мы экономим, где можем. Я понимаю, что идет война и такие тарифы в принципе могут быть, но доходы не позволяют их покрывать. Очень дорого все, особенно вода и свет", — добавляет Юлия.

Одесситка Юлия. Фото: Новини.LIVE/ Виктор Бабаенко

Коммуналка не проблема

Однако есть и те, для которых тарифы не вызывают никаких тревог. Некоторым одесситам хватает денег на все нужды, при этом не испытывают дискомфорта от коммунальных платежей. К примеру, Вера признается, что даже не знает, сколько ей обходится содержание ее двухкомнатной квартиры — для нее это просто еще одна строчка в списке привычных расходов.

"Я даже не могу сказать, сколько плачу за двухкомнатную квартиру. У меня пенсия позволяет все покрывать. О целесообразности тарифов я для себя как-то не уточняю, потому что все равно за них нужно платить", — заключает Вера.

Одесситка Вера. Фото: Новини.LIVE/ Виктор Бабаенко

Очередное повышение тарифов может снова стать болезненным ударом для большинства одесситов. Они понимают, что цена за восстановление разрушенной россиянами инфраструктуры высока. Враг пытался оставить нас без тепла и света, но мы устояли. И хотя Украина не покорилась, эту стойкость оплачивают сами люди своими кошельками и повседневной жизнью.

Ранее мы писали, что некоторым потребителям могут поступать "платежки" с космическими суммами. Однако это не связано с тарифами, а с подтвержденными злоупотреблениями.

Также сообщалось, что потребители коммунальных услуг могут получить скидку на электроэнергию. Для этого необходимо установить специальный двухтарифный счетчик.