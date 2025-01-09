Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку arrow

Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

9 января 2025 22:37
Рвачова Анастасия - редактор
Коммунальные тарифы в Одессе: сколько и за что платят горожане
Человек рассчитывает стоимость коммунальных услуг. Фото: Новини.LIVE
Рвачова Анастасия - редактор

Одесситов ждет очередной удар по кошелькам: эксперты прогнозируют новое повышение тарифов на коммунальные услуги. Это вызывает возмущение у многих, ведь недавнее увеличение стоимости транспортировки газа на 305% уже болезненно сказалось на ценах и уровне жизни. Оправдан ли такой рост и могут ли украинцы платить за коммуналку по новым тарифам?

Журналисты Новини.LIVE узнали, сколько одесситы платят за коммуналку сейчас.

Читайте также:

Долги за коммуналку

Одесситы уже привыкли к тому, что с каждым повышением тарифов кошелек становится тоньше, а возможностей — меньше. Свет, вода, газ — эти расходы забирают почти половину дохода, а зимой к ним добавляется еще и отопление. И с каждым месяцем все труднее позволить себе нечто большее, чем просто уплату коммунальных счетов. Так, Валентина Евгеньевна говорит, что иногда приходится влезать в долги. А на следующий месяц женщина больше экономит, чтобы оплатить все целиком. Однако так не должно быть, когда люди не могут себе позволить основное — уверена она.

"Я плачу много. Приходится очень много экономить, чтобы заплатить за коммуналку. Еще и приходится даже где-то подрабатывать. Такие тарифы просто недопустимы, по-моему. Я понимаю, что в стране война, но надо учитывать, что люди не имеют такого заработка, чтобы все себе позволять. И если тарифы ещё поднимут, придётся всю пенсию на них отдавать — и ничего не останется", — говорит Валентина Евгеньевна.

Одесситка Валентина Евгеньевна. Фото: Новости.LIVE/ Виктор Бабаенко
Одесситка Валентина Евгеньевна.
Фото: Новини.LIVE/ Виктор Бабаенко

Похожая ситуация у другой женщины. Жительница Черноморска Ирина также отмечает, что иногда образуются долги за воду и свет, потому что семья с двумя детьми даже в условиях экономии использует всего достаточно много. Но в то же время за отопление семья платит всегда вовремя из-за страха остаться в холодной квартире зимой.

"У нас трехкомнатная квартира на 50 квадратов в Черноморске. Мы платим около тысячи гривен за отопление, 600 — за воду и где-то 300-350 квартплата и газ. Сейчас тарифы сильно повысились, и приходится во многом себя ограничивать. У нас иногда даже долги из-за этого появляются. И если будет ещё одно повышение, мы уже не справимся", — делится Ирина.

Жительница Черноморской Ирины. Фото: Новости.LIVE/ Виктор Бабаенко 
Жительница Черноморской Ирины.
Фото: Новини.LIVE/ Виктор Бабаенко

Дополнительные заработки

Многие одесситы признаются: чтобы покрыть только базовые потребности — оплату коммунальных услуг и питания — приходится работать больше, чем раньше. И это уже не о роскоши или больших покупках, а о выживании. Тарифы и цены заставляют отказываться от привычного комфорта и искать дополнительные источники дохода, чтобы не оказаться за границей. На этом акцентирует пенсионерка Лилия, которая, несмотря на почтенный возраст, продолжает ходить на работу и помогать родным.

"У нас выходит где-то четыре тысячи. Я живу с дочерью с тремя детьми, поэтому тратим много. Конечно, хотелось бы, чтобы тарифы были меньше. Они сейчас совсем не оправданы. У меня пенсия 3700 — что я могу себе позволить? Поэтому и приходится еще работать", — говорит Лилия.

Одесситка Юлия. Фото: Новости.LIVE/ Виктор Бабаенко
Одесситка Юлия. Фото: Новини.LIVE/ Виктор Бабаенко

А вот Юлия делится тем, что ее семье приходится достаточно сильно экономить, чтобы заплатить за коммуналку. В частности, женщина приобрела энергосберегающие лампы, а в душе меньше использует воды.

"Сейчас в среднем выходит до трех тысяч. Это за двухкомнатную квартиру, и это по минимуму, мы экономим, где можем. Я понимаю, что идет война и такие тарифы в принципе могут быть, но доходы не позволяют их покрывать. Очень дорого все, особенно вода и свет", — добавляет Юлия.

Одесситка Юлия. Фото: Новости.LIVE/ Виктор Бабаенко 
Одесситка Юлия. Фото: Новини.LIVE/ Виктор Бабаенко

Коммуналка не проблема

Однако есть и те, для которых тарифы не вызывают никаких тревог. Некоторым одесситам хватает денег на все нужды, при этом не испытывают дискомфорта от коммунальных платежей. К примеру, Вера признается, что даже не знает, сколько ей обходится содержание ее двухкомнатной квартиры — для нее это просто еще одна строчка в списке привычных расходов.

"Я даже не могу сказать, сколько плачу за двухкомнатную квартиру. У меня пенсия позволяет все покрывать. О целесообразности тарифов я для себя как-то не уточняю, потому что все равно за них нужно платить", — заключает Вера.

Одесситка Вера. Фото: Новости.LIVE/ Виктор Бабаенко
Одесситка Вера. Фото: Новини.LIVE/ Виктор Бабаенко

Очередное повышение тарифов может снова стать болезненным ударом для большинства одесситов. Они понимают, что цена за восстановление разрушенной россиянами инфраструктуры высока. Враг пытался оставить нас без тепла и света, но мы устояли. И хотя Украина не покорилась, эту стойкость оплачивают сами люди своими кошельками и повседневной жизнью.

Ранее мы писали, что некоторым потребителям могут поступать "платежки" с космическими суммами. Однако это не связано с тарифами, а с подтвержденными злоупотреблениями.

Также сообщалось, что потребители коммунальных услуг могут получить скидку на электроэнергию. Для этого необходимо установить специальный двухтарифный счетчик.

тарифы коммунальные услуги Одесса украинцы опрос Новости Одессы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

22:33 Военный пошел на кражу, чтобы забрать долг — что сказал суд

22:29 Зеленский встретился с Мелони — что обсудили

22:19 Канада выделила 300 млн долл помощи Украине — что закупят

22:03 Многодетного отца не увольняли из армии — что решил суд

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

21:59 Нардеп назвал, кто из военнообязанных получит штрафы

21:53 Штраф от ТЦК — можно ли его уменьшить или отменить

21:22 Прорыв теплосети в центре Киева вызвал разрушения — видео

20:56 На каком этапе строительство Подольского моста — фоторепортаж

20:47 Погода удивит — синоптики предупредили несколько областей

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

22:33 Военный пошел на кражу, чтобы забрать долг — что сказал суд

22:29 Зеленский встретился с Мелони — что обсудили

22:19 Канада выделила 300 млн долл помощи Украине — что закупят

22:03 Многодетного отца не увольняли из армии — что решил суд

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

21:53 Штраф от ТЦК — можно ли его уменьшить или отменить

21:22 Прорыв теплосети в центре Киева вызвал разрушения — видео

20:56 На каком этапе строительство Подольского моста — фоторепортаж

20:47 Погода удивит — синоптики предупредили несколько областей

20:33 Отключения света в Одессе — какие прогнозы на завтра

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

7 января 2025

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

Text

21:59 Нардеп назвал, кто из военнообязанных получит штрафы

Text

19:46 Военный рассказал историю товарища, ушедшего в СЗЧ

Text

18:02 Срочное заявление Зеленского на "Рамштайн" — эфир Вечір.LIVE

Text

17:29 Эксперт назвал, сколько военных находятся в СОЧ

Text

16:39 Массовые обстрелы и блэкаут — Кипер ответил, как изменится Одесса

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

14:36 Удар по Запорожью — в ОВА раскрыли детали атаки

Text

13:00 Венгрия угрожает сорвать вступление Украины в ЕС — эфир День.LIVE

Text

12:34 Нардеп предупредил о кризисе из-за проблем с бронированием

Text

10:11 Нардеп раскрыл причину переноса визита Келлога в Украину

Text

08:00 У Трампа заявили о сроках конца войны, — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия