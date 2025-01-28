Нові тарифи мобільного зв'язку у лютому: як зміняться ціни в Одесі

Дівчина з телефоном у руках. Фото ілюстративне: pixabay

Лютий 2025 року принесе одеситам нові ціни на мобільний зв'язок. Лідери ринку мобільного зв’язку — Київстар, Vodafone та lifecell — запроваджують нові умови для абонентів. Причинами підвищення тарифів стали зростання цін на енергоресурси, витрати на відновлення мереж та розвиток сервісів.

Новини.LIVE проаналізували, скільки доведеться платити одеситам за мобільний зв'язок у лютому та які послуги пропонують провайдери.

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"Київстар": нові тарифи

Оператор "Київстар" ще у грудні повідомив, що у 2025 році вартість тарифних планів зросте в середньому на 25%. Абоненти популярних пакетів платитимуть на 65 грн більше, однак отримають збільшені пакети хвилин для дзвінків, додаткові гігабайти мобільного інтернету та нові безлімітні сервіси.

Вартість тарифів у "Київстар". Фото: скриншот

Також з січня змінилися умови для клієнтів послуги "Домашній Інтернет". Ба більше, нові абоненти не зможуть підключити спеціальний тариф "Нагода".

Зміна умов підключення тарифу Нагода у "Київстар". Фото: скриншот

Vodafone: тарифи зростуть

Vodafone анонсував підвищення цін також із 24 грудня 2024 року. Найбільше зростання вартості стосується тарифних лінійок Joice та Turbo.

Turbo: 270 грн (було 180 грн);

Joice Start: 270 грн (було 200 грн);

Joice Pro: 330 грн (було 260 грн);

Joice Max: 450 грн (було 330 грн).

Причиною подорожчання є високі витрати на електроенергію, яка необхідна для роботи базових станцій.

Вартість тарифу Joice. Фото: скриншот

Причиною підвищення тарифів стала вартість електроенергії, що безпосередньо впливає на роботу базових станцій.

Вартість тарифу Turbo. Фото: скриншот

Lifecell: тарифи стабільні

На відміну від конкурентів, lifecell ще у кінці минулого року заявляв, що не підвищуватиме ціни на зв'язок. Проте уже зараз анонсував зміни в тарифних планах, які будуть впроваджуватись у декілька етапів з 5 лютого по 20 березня 2025 року. Зміни торкнуться як вартості послуг, так і умов доступу до тарифів.

Повідомлення про підвищення тарифів. Фото: скриншот

Зокрема зміни торкнуться наступних тарифних планів:

ціна та/або наповнення послуг зміняться для таких тарифних планів, як "Смарт Лайф", "Просто Лайф", "Вільний Лайф", "Потужний", "Дзвінкий БЕЗМЕЖ", "Platinum Лайф" та інші;

підключення нових абонентів до цих тарифів буде припинене; з 17 лютого буде закрито частину тарифних планів, зокрема "Шкільний Лайф", "Пільговий", "Жара Лайт", "Platinum" і "Premium";

з 19 лютого зміниться вартість послуг у тарифах для ґаджетів, таких як "Смарт", "Планшет", "Роутер" і "Безпека".

Зазначимо, що зростання тарифів на зв'язок у лютому 2025 становитиме від 25% до 30%. Одеситам доведеться враховувати нові умови мобільних операторів, а для економії радимо порівняти пропозиції операторів та обрати оптимальний варіант.

Нагадаємо, ми писали, який оператор пропонує найвигідніший тариф. Також у ВР повідомили на що можуть зрости тарифи з травня.