Новые тарифы мобильной связи в феврале: как изменятся цены в Одессе

Мобильная связь в Одессе — как изменятся тарифы в феврале
Лютий 2025 года принесет одесситам новые цены на мобильную связь. Лидеры рынка мобильной связи ’связи — Киевстар, Vodafone и lifecell — вводят новые условия для абонентов. Причинами повышения тарифов стали рост цен на энергоресурсы, расходы на восстановление сетей и развитие сервисов.
Новости.LIVE проанализировали, сколько придется платить одесситам за мобильную связь в феврале и какие услуги предлагают провайдеры.
"Киевстар": новые тарифы
Оператор "Киевстар" еще в декабре сообщил, что в 2025 году стоимость тарифных планов вырастет в среднем на 25%. Абоненты популярных пакетов будут платить на 65 грн больше, однако получат увеличенные пакеты минут для звонков, дополнительные гигабайты мобильного интернета и новые безлимитные сервисы.
Также с января изменились условия для клиентов услуги "Домашний Интернет". Более того, новые абоненты не смогут подключить специальный тариф "Нагода".
Vodafone: тарифы вырастут
Vodafone анонсировал повышение цен также с 24 декабря 2024 года. Наибольший рост стоимости касается тарифных линеек Joice и Turbo.
- Turbo: 270 грн (было 180 грн);
- Joice Start: 270 грн (было 200 грн);
- Joice Pro: 330 грн (было 260 грн);
- Joice Max: 450 грн (было 330 грн).
Причиной подорожания являются высокие затраты на электроэнергию, которая необходима для работы базовых станций.
Причиной повышения тарифов стала стоимость электроэнергии, что напрямую влияет на работу базовых станций.
Lifecell: тарифы стабильны
В отличие от конкурентов, lifecell еще в конце прошлого года заявлял, что не будет повышать цены на связь. Однако уже сейчас анонсировал изменения в тарифных планах, которые будут внедряться в несколько этапов с 5 февраля по 20 марта 2025 года. Изменения коснутся как стоимости услуг, так и условий доступа к тарифам.
В частности изменения коснутся следующих тарифных планов:
- цена и/или наполнение услуг изменятся для таких тарифных планов, как "Смарт Лайф", "Просто Лайф", "Свободный Лайф", "Мощный", "Звонкий БЕЗМЕЖ", "Platinum Лайф" и другие;
- подключение новых абонентов к этим тарифам будет прекращено; с 17 февраля будет закрыта часть тарифных планов, в частности "Школьный Лайф", "Льготный", "Жара Лайт", "Platinum" и "Premium";
- с 19 февраля изменится стоимость услуг в тарифах для гаджетов, таких, как "Смарт", "Планшет", "Роутер" и "Безопасность".
Отметим, что рост тарифов на связь в феврале 2025 года составит от 25% до 30%. Одесситам придется учитывать новые условия мобильных операторов, а для экономии советуем сравнить предложения операторов и выбрать оптимальный вариант.
Напомним, мы писали, какой оператор предлагает самый выгодный тариф. Также в ВР сообщили, на что могут вырасти тарифы с мая.
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