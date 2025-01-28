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Мобильная связь в Одессе — как изменятся тарифы в феврале

28 января 2025 19:43
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Новые тарифы мобильной связи в феврале: как изменятся цены в Одессе
Девушка с телефоном в руках. Фото иллюстративное: pixabay
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Лютий 2025 года принесет одесситам новые цены на мобильную связь. Лидеры рынка мобильной связи ’связи — Киевстар, Vodafone и lifecell — вводят новые условия для абонентов. Причинами повышения тарифов стали рост цен на энергоресурсы, расходы на восстановление сетей и развитие сервисов.

Новости.LIVE проанализировали, сколько придется платить одесситам за мобильную связь в феврале и какие услуги предлагают провайдеры.

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"Киевстар": новые тарифы

Оператор "Киевстар" еще в декабре сообщил, что в 2025 году стоимость тарифных планов вырастет в среднем на 25%. Абоненты популярных пакетов будут платить на 65 грн больше, однако получат увеличенные пакеты минут для звонков, дополнительные гигабайты мобильного интернета и новые безлимитные сервисы.

Сколько будет стоить мобильная связь для одесситов в 2025 году - фото 2
Стоимость тарифов у "Киевстар". Фото: скриншот

Также с января изменились условия для клиентов услуги "Домашний Интернет". Более того, новые абоненты не смогут подключить специальный тариф "Нагода".

Сколько будет стоить мобильная связь для одесситов в 2025 году - фото 2
Изменение условий подключения тарифа Нагода у "Киевстар". Фото: скриншот

Vodafone: тарифы вырастут

Vodafone анонсировал повышение цен также с 24 декабря 2024 года. Наибольший рост стоимости касается тарифных линеек Joice и Turbo.

  • Turbo: 270 грн (было 180 грн);
  • Joice Start: 270 грн (было 200 грн);
  • Joice Pro: 330 грн (было 260 грн);
  • Joice Max: 450 грн (было 330 грн).

Причиной подорожания являются высокие затраты на электроэнергию, которая необходима для работы базовых станций.

Сколько будет стоить мобильная связь для одесситов в 2025 году - фото 4
Стоимость тарифа Joice. Фото: скриншот

Причиной повышения тарифов стала стоимость электроэнергии, что напрямую влияет на работу базовых станций.

Сколько будет стоить мобильная связь для одесситов в 2025 году - фото 5
Стоимость тарифа Turbo. Фото: скриншот

Lifecell: тарифы стабильны

В отличие от конкурентов, lifecell еще в конце прошлого года заявлял, что не будет повышать цены на связь. Однако уже сейчас анонсировал изменения в тарифных планах, которые будут внедряться в несколько этапов с 5 февраля по 20 марта 2025 года. Изменения коснутся как стоимости услуг, так и условий доступа к тарифам.

Мобильная связь в Одессе - как изменятся тарифы в феврале - фото 5
Повышение тарифов. Фото: скриншот

В частности изменения коснутся следующих тарифных планов:

  • цена и/или наполнение услуг изменятся для таких тарифных планов, как "Смарт Лайф", "Просто Лайф", "Свободный Лайф", "Мощный", "Звонкий БЕЗМЕЖ", "Platinum Лайф" и другие;
  • подключение новых абонентов к этим тарифам будет прекращено; с 17 февраля будет закрыта часть тарифных планов, в частности "Школьный Лайф", "Льготный", "Жара Лайт", "Platinum" и "Premium";
  • с 19 февраля изменится стоимость услуг в тарифах для гаджетов, таких, как "Смарт", "Планшет", "Роутер" и "Безопасность".

Отметим, что рост тарифов на связь в феврале 2025 года составит от 25% до 30%. Одесситам придется учитывать новые условия мобильных операторов, а для экономии советуем сравнить предложения операторов и выбрать оптимальный вариант.

Напомним, мы писали, какой оператор предлагает самый выгодный тариф. Также в ВР сообщили, на что могут вырасти тарифы с мая.

тарифы Одесса Одесская область связь Новости Одессы мобильные операторы

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