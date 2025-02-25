Хто з операторів зв'язку підвищить вартість тарифів для одеситів

Мобільний зв'язок — скільки доведеться платити одеситам у березні
Останнім часом мобільний зв'язок коштує все дорожче, що оператори пояснюють постійними обстрілами з боку РФ. Так, з 1 березя одеським абонентам Vodafone доведеться платити більше.
Новини.LIVE розповідають про те, скільки одесити платитимуть за мобільний зв'язок у березні.
Vodafone подорожчає
Мобільний оператор Vodafone анонсував підвищення вартості низки своїх контрактних тарифів — зокрема, Red Start (зі 190 до 240 грн/місяць), Red Pro (було 260, стане — 330) та Red Max (з 330 до 400 гривень). Проте у компанії обіцяють збільшити і пакети послуг, що надаються: кількість інтернету, дзвінків на інші мережі та SMS.
Інші оператори
Інші постачальники мобільного зв'язку, зокрема Київстар та lifecell у березні підвищувати вартість послуг не планують. Додамо, що на початку поточного року тарифи подорожчали у всіх операторів України на 25-35%.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на воду в Одесі в лютому, а також про вартість електроенергії.
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