Хто з операторів зв'язку підвищить вартість тарифів для одеситів

Чоловік з телефоном. Фото ілюстративне: Фокус

Останнім часом мобільний зв'язок коштує все дорожче, що оператори пояснюють постійними обстрілами з боку РФ. Так, з 1 березя одеським абонентам Vodafone доведеться платити більше.

Новини.LIVE розповідають про те, скільки одесити платитимуть за мобільний зв'язок у березні.

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Мобільний оператор Vodafone анонсував підвищення вартості низки своїх контрактних тарифів — зокрема, Red Start (зі 190 до 240 грн/місяць), Red Pro (було 260, стане — 330) та Red Max (з 330 до 400 гривень). Проте у компанії обіцяють збільшити і пакети послуг, що надаються: кількість інтернету, дзвінків на інші мережі та SMS.

Інші оператори

Інші постачальники мобільного зв'язку, зокрема Київстар та lifecell у березні підвищувати вартість послуг не планують. Додамо, що на початку поточного року тарифи подорожчали у всіх операторів України на 25-35%.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на воду в Одесі в лютому, а також про вартість електроенергії.