Тариф на вывоз мусора в Одессе в апреле

Дальницкие карьеры. Фото иллюстративное: informer.od.ua

В апреле повышать тариф на вывоз мусора пока не планируют. Стоимость услуги, как и раньше, будет колебаться от 33 до 61 гривны в месяц, в зависимости от обслуживающей компании.

Журналисты Новини.LIVE разбирались с тем, сколько одесситы будут платить за вывоз мусора в апреле.

Читайте также:

Тариф для одесситов

Одесский горсовет не анонсировал никаких повышений в апреле. Сейчас размер платы за услуги по обращению с бытовыми отходами для населения, проживающего в многоквартирных жилых домах Одессы — 127,97 грн/м³ в год, то есть 34,11 грн/мес на одного человека (с НДС). Однако стоимость этой услуги также зависит от обслуживающей компании.

Обслуживающие компании и их цены

"Эко-Ренессанс" — 35,49 гривны для жителей многоквартирных домов и 61,26 гривны для жителей частного сектора в месяц с человека;

"Клиар-Сити" — 33,99 гривны для жителей многоквартирных домов и 58,68 гривны для жителей частного сектора в месяц с человека;

"ТВ-Серрус" — 34,80 гривны для жителей многоквартирных домов и 60,07 гривны для жителей частного сектора в месяц с человека;

"Одескомунтранс" — 34,13 гривны для жителей многоквартирных домов и 58,89 гривны для жителей частного сектора в месяц с человека.

Разница в стоимости связана с удаленностью населенного пункта от полигона и объемами мусора.

Напомним, недавно мы писали о стоимости водоснабжения в апреле, а также о тарифе на газ.