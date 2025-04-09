Одесити лишилися без світла — чому

Ремонт на мережах. Фото: ДТЕК Одеські електромережі

У сотень мешканців Одеси зараз немає світла через планові ремонтні роботи на мережах. Відновити постачання абонентам міста обіцяють до 19:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані ремонтні роботи на мережах світла зараз немає за наступними адресами:

Північний РЕМ:

Теплична, 3-4,

Матроська, 2,

Болбочана, 19,19а.

Роботи до 18.30.

Південний РЕМ:

Ак.Корольова, 22-34,

з 11-14 лінії Люстдорфської дор.,

Ак.Вернадського, 68-93,

Небесної Сотні, 37-63.

Роботи до 19.00.

Центральний РЕМ:

І.Рабіна, 12-23,

Є.Танцюри, 42-48.

Роботи до 17.00.

Кузьміна, 34-36,

Дюковська, 4,

Скісна, 1-22,

Дідріхсона, 15-29.

Роботи завершать до 19.00.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на комуналку у квітні, а також про ремонт Одеської ТЕЦ.