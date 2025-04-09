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Відключення світла сьогодні — коли одеситам дадуть електрику

9 квітня 2025 10:10
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Одесити лишилися без світла — чому
Ремонт на мережах. Фото: ДТЕК Одеські електромережі
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

У сотень мешканців Одеси зараз немає світла через планові ремонтні роботи на мережах. Відновити постачання абонентам міста обіцяють до 19:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані ремонтні роботи на мережах світла зараз немає за наступними адресами:

Північний РЕМ:

  • Теплична, 3-4,
  • Матроська, 2,
  • Болбочана, 19,19а. 

Роботи до 18.30.

Південний РЕМ:

  • Ак.Корольова, 22-34,
  • з 11-14 лінії Люстдорфської дор.,
  • Ак.Вернадського, 68-93,
  • Небесної Сотні, 37-63. 

Роботи до 19.00.

Центральний РЕМ:

  • І.Рабіна, 12-23,
  • Є.Танцюри, 42-48. 

Роботи до 17.00.

  • Кузьміна, 34-36,
  • Дюковська, 4,
  • Скісна, 1-22,
  • Дідріхсона, 15-29. 

Роботи завершать до 19.00.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на комуналку у квітні, а також про ремонт Одеської ТЕЦ.

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