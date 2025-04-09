Одесити лишилися без світла — чому

Відключення світла сьогодні — коли одеситам дадуть електрику
У сотень мешканців Одеси зараз немає світла через планові ремонтні роботи на мережах. Відновити постачання абонентам міста обіцяють до 19:00.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані ремонтні роботи на мережах світла зараз немає за наступними адресами:
Північний РЕМ:
- Теплична, 3-4,
- Матроська, 2,
- Болбочана, 19,19а.
Роботи до 18.30.
Південний РЕМ:
- Ак.Корольова, 22-34,
- з 11-14 лінії Люстдорфської дор.,
- Ак.Вернадського, 68-93,
- Небесної Сотні, 37-63.
Роботи до 19.00.
Центральний РЕМ:
- І.Рабіна, 12-23,
- Є.Танцюри, 42-48.
Роботи до 17.00.
- Кузьміна, 34-36,
- Дюковська, 4,
- Скісна, 1-22,
- Дідріхсона, 15-29.
Роботи завершать до 19.00.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на комуналку у квітні, а також про ремонт Одеської ТЕЦ.
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