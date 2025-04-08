Активисты требуют переименовать улицы Одесской области

Переименования на Одесчине — еще более 200 улиц переназовут
Еще 228 улиц Одесской области должны переименовать в рамках процессов декоммунизации и деколонизации. Активисты обещают, что большей части устаревших названий не будет уже к этому лету.
Об этом сообщают активисты организации "Деколонизация. Украина".
Активисты против старых названий
Активисты "Деколонизация.Украина" отметили, что по каждой из 228 улиц, которые еще не переименовали, направлено обращение в местные советы с требованием это сделать.
"Немного скорректировали карту с количеством улиц, которые надо переименовать в процессах декоммунизации/деколонизации, после информации от нескольких громад", — говорится в сообщении активистов.
Другие регионы
Согласно подсчетам активистов, Одесская область занимает четвертое место по улицам с названиями, которые нуждаются в переименовании (228). Опережают наш регион Винницкая (305) и Харьковская (306) области. Лидирует в этом рейтинге Запорожье (1001).
Напомним, недавно мы писали о переименовании улицы в честь караимов. А также о переулке, который теперь называется в честь известного физика.
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