Активисты требуют переименовать улицы Одесской области

Переименование улиц. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Еще 228 улиц Одесской области должны переименовать в рамках процессов декоммунизации и деколонизации. Активисты обещают, что большей части устаревших названий не будет уже к этому лету.

Об этом сообщают активисты организации "Деколонизация. Украина".

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Активисты "Деколонизация.Украина" отметили, что по каждой из 228 улиц, которые еще не переименовали, направлено обращение в местные советы с требованием это сделать.

"Немного скорректировали карту с количеством улиц, которые надо переименовать в процессах декоммунизации/деколонизации, после информации от нескольких громад", — говорится в сообщении активистов.

Другие регионы

Согласно подсчетам активистов, Одесская область занимает четвертое место по улицам с названиями, которые нуждаются в переименовании (228). Опережают наш регион Винницкая (305) и Харьковская (306) области. Лидирует в этом рейтинге Запорожье (1001).

Инфографика. Фото: Деколонизация. Украина

Напомним, недавно мы писали о переименовании улицы в честь караимов. А также о переулке, который теперь называется в честь известного физика.