В Одессе переименовали улицу в честь физика Иосифа Фишера

В Одессе улицу переименовали в честь выдающегося физика
В Одессе еще одна улица получила новое название. 4-я Суворовская отныне переименована в честь Иосифа Фишера — выдающегося физика-теоретика мирового уровня.
Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщили в Одесском городском совете.
Кто такой Иосиф Фишер
Иосиф Фишер родился в Минске в 1919 году, но большую часть жизни посвятил научной деятельности в Одессе. Он изучал физические свойства жидкостей, гравитацию, термодинамику и молекулярное рассеивание света. Его исследования объяснили уникальные свойства воды и стали основой для дальнейших научных открытий.
Иосиф Фишер в Одессе
С 1963 по 1983 год Фишер работал в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова, где создал мощную научную школу. Под его руководством было подготовлено более 150 кандидатов и 15 докторов наук. Выпускники этой школы сейчас работают во многих странах мира и в ведущих вузах Одессы.
Ученый ушел из жизни в 1995 году. В знак признания его вклада на фасаде главного корпуса ОНУ им. Мечникова установлена мемориальная доска.
Напомним, в Одессе депутат предложил переименовать парк Марка Твена. Также мы писали, что 3-ю Суворовскую улицу в Пересыпском районе переименовали в честь Николая Пыльчикова.
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