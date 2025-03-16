В Одесі перейменували вулицю на честь науковця Пильчикова

Вказівник із назвами вулиць. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Вулицю в Одесі перейменували на честь видатного українського науковця Миколи Пильчикова. Його відкриття у сфері радіоуправління, рентгенології та оптики випередили свій час і вплинули на сучасні технології.

Про це у неділю, 15 березня, повідомили в Одеській міській раді.

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В міськраді повідомили, що перейменували 3-тю Суворовську вулицю в Пересипському районі. Тепер вона матиме нову назву на честь Миколи Пильчикова — українського фізика, винахідника та одного з перших дослідників радіотелемеханіки.

Вулиця Миколи Пильчикова в Одесі. Фото: скриншот з google/maps

Микола Пильчиков і Одеса

Микола Пильчиков ще у студентські роки проявив новаторський підхід до науки, а працюючи в Одесі, здійснив відкриття, які значно випередили свій час. Він першим у світі провів експерименти з радіоуправління та створив пристрій, здатний налаштовуватися на певну хвилю. Його розробки стали основою для подальшого розвитку бездротового зв’язку, дистанційного керування, а згодом — і для сучасних дронів та робототехніки.

Також Пильчиков зробив внесок у розвиток рентгенології, оптики та електрохімії. Він створив протектор для захисту пристроїв від сторонніх електричних хвиль — це було проривом, який не змогли повторити навіть провідні європейські науковці. Його дослідження в галузі радіоактивності стали підґрунтям для медичної діагностики, а праці в оптиці — для створення сучасних сенсорів.

Перший крок до мобільного зв'язку

Окрім цього, після повернення до Харкова він очолив технологічний інститут, де створив одну з найкращих фізичних лабораторій свого часу. Його останній проєкт також був революційним — він обладнав автомобіль рухомою радіостанцією, що стало першим кроком до мобільного зв’язку.

Пильчиков трагічно загинув у 1908 році за загадкових обставин, які офіційно визнали самогубством, хоча багато фактів цьому суперечили.

Нагадаємо, в Одесі депутат запропонував перейменувати парк Марка Твена. Також ми писали, що в Одесі місцеві активісти вимагають зафарбувати стінописи в готелі у центрі міста.