В Одессе переименовали улицу в честь ученого Пильчикова

Указатель с названиями улиц. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Улицу в Одессе переименовали в честь выдающегося украинского ученого Николая Пыльчикова. Его открытия в сфере радиоуправления, рентгенологии и оптики опередили свое время и повлияли на современные технологии.

Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщили в Одесском городском совете.

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В горсовете сообщили, что переименовали 3-ю Суворовскую улицу в Пересыпском районе. Теперь она будет иметь новое название в честь Николая Пильчикова — украинского физика, изобретателя и одного из первых исследователей радиотелемеханики.

Улица Николая Пыльчикова в Одессе. Фото: скриншот с google/maps

Николай Пыльчиков и Одесса

Николай Пыльчиков еще в студенческие годы проявил новаторский подход к науке, а работая в Одессе, совершил открытия, которые значительно опередили свое время. Он первым в мире провел эксперименты по радиоуправлению и создал устройство, способное настраиваться на определенную волну. Его разработки стали основой для дальнейшего развития беспроводной связи, дистанционного управления, а впоследствии — и для современных дронов и робототехники.

Также Пыльчиков внес вклад в развитие рентгенологии, оптики и электрохимии. Он создал протектор для защиты устройств от посторонних электрических волн — это было прорывом, который не смогли повторить даже ведущие европейские ученые. Его исследования в области радиоактивности стали основой для медицинской диагностики, а труды в оптике — для создания современных сенсоров.

Первый шаг к мобильной связи

Кроме этого, по возвращении в Харьков он возглавил технологический институт, где создал одну из лучших физических лабораторий своего времени. Его последний проект также был революционным — он оборудовал автомобиль подвижной радиостанцией, что стало первым шагом к мобильной связи.

Пильчиков трагически погиб в 1908 году при загадочных обстоятельствах, которые официально признали самоубийством, хотя многие факты этому противоречили.

Напомним, в Одессе депутат предложил переименовать парк Марка Твена. Также мы писали, что в Одессе местные активисты требуют закрасить стенописи в отеле в центре города.