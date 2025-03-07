Перейменувати парк Марка Твена в Одесі - навіщо

Парк Марка Твена (раніше Горького) Фото ілюстративне: itinery

Голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко запропонував перейменувати парк Марка Твена. Усе тому, що цього автора любить читати Дональд Трамп.

Таку ідею посадовець запропонував у відео на своєму каналі.

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Перейменувати парк

Віталій Барвіненко як жарт запропонував перейменувати парк Марка Твена на честь когось із рідних будь-якого чиновника облдержадміністрації. За словами посадовця, Трамп "плохо поводиться", а до змін топонімів одесити вже давно звикли.

"У наших керівників з проспекту Шевченка є традиція все перейменовувати, що пов'язано з агресором. Не знаю, Америка агресор зараз, не агресор, але може бути і долю Марка Твена подумати, перейменувати, бо Трамп себе погано веде. Чергове абсурдне перейменування вже нікого не здивує", — каже Віталій Барвіненко.

Парк Марка Твена

Закладка парку Горького, як він раніше називався, почалась у 1961 році, а відкрили його у 1973-му. В кінці 2000-х років була проведена повна реставрація парку. А у 2024-му об'єкт в рамках декомунізації отримав ім'я американського письменника Марка Твена.

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про те, що Одеса у лідерах за кількістю пам'ятників Пушкіну. А також про перейменування провулку Шолохова.