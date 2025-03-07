Переименовать парк Марка Твена в Одессе - зачем

Парк Марка Твена (ранее Горького) Фото иллюстративное: itinery

Председатель Одесского районного совета Виталий Барвиненко предложил переименовать парк Марка Твена. Все потому, что этого автора любит читать Дональд Трамп.

Такую идею чиновник предложил в видео на своем канале.

Читайте также:

Переименовать парк

Виталий Барвиненко в качестве шутки предложил переименовать парк Марка Твена в честь кого-то из родных любого чиновника облгосадминистрации. По словам чиновника, Трамп "плохо себя ведет", а к изменениям топонимов одесситы уже давно привыкли.

"У наших руководителей с проспекта Шевченко есть традиция все переименовывать, что связано с агрессором. Не знаю, Америка агрессор сейчас, не агрессор, но может быть и судьбу Марка Твена подумать, переименовать, потому что Трамп себя плохо ведет. Очередное абсурдное переименование уже никого не удивит", — говорит Виталий Барвиненко.

Парк Марка Твена

Закладка парка Горького, как он раньше назывался, началась в 1961 году, а открыли его в 1973-м. В конце 2000-х годов была проведена полная реставрация парка. А в 2024-м объект в рамках декоммунизации получил имя американского писателя Марка Твена.

Напомним, еще недавно мы писали о том, что Одесса в лидерах по количеству памятников Пушкину. А также о переименовании переулка Шолохова.