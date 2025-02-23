В Одессе переулок назван в честь художника Волокидина

В Одессе переименовали переулок Шолохова — какое новое название
В Одессе один из переулков переименовали в честь выдающегося художника и педагога Павла Волокидина. Его творческий путь начался именно в нашем городе, где он получил признание и стал профессором.
Об этом в воскресенье, 23 февраля, сообщили в Одесском городском совете.
Какой переулок переименовали в Одессе
Переулок Шолохова, расположенный в Киевском районе, получил новое название — переулок Волокидина. Таким образом город почтил память выдающегося художника Павла Гавриловича Волокидина (1877-1936), который внес значительный вклад в развитие украинской живописи.
Кто такой Волокидин
Волокидин родился в Харьковской губернии, но его судьба тесно связана с Одессой. Именно здесь, по счастливой случайности, он получил возможность учиться в Одесском художественном училище. Его талант быстро заметили преподаватели, среди которых были такие выдающиеся мастера, как Костанди и Ладыженский. Окончив училище в 1905 году, художник зарекомендовал себя как перспективный художник с исключительным чувством цвета и композиции.
Его работы привлекали внимание зрителей на художественных выставках, а художественная карьера стремительно развивалась. В 1922 году он стал профессором Одесского художественного института, а затем преподавал в Киевском художественном институте, воспитывая новое поколение украинских художников.
Где похоронили художника
Павел Волокидин умер в 1936 году в Киеве, но его похоронили в родной Одессе на Втором христианском кладбище. Теперь его имя будет напоминать одесситам о вкладе художника в культуру и образование.
Напомним, улица Средняя в Хаджибейском районе отныне носит имя Александра Свища — погибшего одессита из Третьей штурмовой. Также мы писали, что в городе переименовали улицу в честь известного путешественника.
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