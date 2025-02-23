В Одессе переулок назван в честь художника Волокидина

Указатель с названиями улиц. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе один из переулков переименовали в честь выдающегося художника и педагога Павла Волокидина. Его творческий путь начался именно в нашем городе, где он получил признание и стал профессором.

Об этом в воскресенье, 23 февраля, сообщили в Одесском городском совете.

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Сообщение горсовета. Фото: скриншот

Какой переулок переименовали в Одессе

Переулок Шолохова, расположенный в Киевском районе, получил новое название — переулок Волокидина. Таким образом город почтил память выдающегося художника Павла Гавриловича Волокидина (1877-1936), который внес значительный вклад в развитие украинской живописи.

Переулок Волокидина в Одессе. Фото: скриншот с google/maps

Кто такой Волокидин

Волокидин родился в Харьковской губернии, но его судьба тесно связана с Одессой. Именно здесь, по счастливой случайности, он получил возможность учиться в Одесском художественном училище. Его талант быстро заметили преподаватели, среди которых были такие выдающиеся мастера, как Костанди и Ладыженский. Окончив училище в 1905 году, художник зарекомендовал себя как перспективный художник с исключительным чувством цвета и композиции.

Женский портрет, который создал Волокидин. Фото: ОГС

Портрет Дерибаса созданный художником Волокидиным. Фото: ОГС

Его работы привлекали внимание зрителей на художественных выставках, а художественная карьера стремительно развивалась. В 1922 году он стал профессором Одесского художественного института, а затем преподавал в Киевском художественном институте, воспитывая новое поколение украинских художников.

Картина вазы с цветами. Фото: ОГС

Где похоронили художника

Павел Волокидин умер в 1936 году в Киеве, но его похоронили в родной Одессе на Втором христианском кладбище. Теперь его имя будет напоминать одесситам о вкладе художника в культуру и образование.

Автопортрет Павла Волокидина. Фото: ОГС

Напомним, улица Средняя в Хаджибейском районе отныне носит имя Александра Свища — погибшего одессита из Третьей штурмовой. Также мы писали, что в городе переименовали улицу в честь известного путешественника.