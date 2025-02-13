Яку вулицю перейменували в Одесі

Олександр Свіщ на війні. Фото: офіційний канал міста

Історико-топонімічна комісія міськради рекомендувала перейменувати вулицю Середню в Хаджибейському районі. Відтепер вона матиме ім’я Олександра Свіща — загиблого одесита з Третьої штурмової.

Про це повідомляє офіційний канал міста.

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Хто такий Олександр Свіщ

Одесит Олександр Свіщ із позивним "Фарш" воював у складі Третьої штурмової бригади. Брав участь в обороні Києва та звільненні Херсона від військ РФ. Загинув чоловік 12 вересня 2023 року на Донецькому напрямку при виконанні бойового завдання поблизу Бахмута. Міна влучила в бліндаж, в якому він перебував. Вдома у загиблого героя залишилася дружина, маленька донька та батьки. Рішення щодо перейменування ще мають ухвалити депутати міської ради.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як в одеському університеті вшанували пам'ять живого студента. А також про перейменування вулиці на честь першого озеленювача міста.

