Похоронили живым студента в Одессе.

Одесский государственный университет внутренних дел Фото: УСИ

В Одесском государственном университете внутренних дел создали мурал памяти погибших защитников Украины. Однако среди погибших случайно разместили доску с именем студента ВУЗа, который сейчас защищает Украину на фронте.

Об этом сообщил студент в комментариях на странице Одесского государственного университета внутренних дел.

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Скандальный пост

Один из студентов увидел пост в социальных сетях, в котором были выложены фотографии с церемонии открытия Мурала памяти в Одесском государственном университете внутренних дел. На одном из изображений он увидел свою фотографию. После этого мужчина написал в сети Facebook пост с требованием немедленно убрать его данные с мемориальной экспозиции и привлечь к ответственности лиц, причастных к предоставлению ложной информации и ее размещению.

"Возможно там уже и выплаты в 15 миллионов с меня кто-то успел получить а я и не знаю?!?! Ожидаю объяснений",— написал Стеценко Сергей.

Мемориальная доска с живым студентом в университете. Фото: Одесский государственный университет внутренних дел.

Комментарии студента в социальной сети

Фото: скриншот

Напомню, недавно мы писали о переименовании улицы в Одессе. А также о памятниках Кутузову и Котовсьому.