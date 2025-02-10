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В одеському університеті МВС вшанували пам’ять живого студента

10 лютого 2025 10:00
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Поховали живим студента в Одесі.
Одеський державний університет внутрішніх справ Фото: УСІ
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

В Одеському державному університеті внутрішніх справ створили мурал пам’яті загиблих захисників України. Однак серед загиблих випадково розмістили дошку з ім'ям студента ВНЗ, який нині захищає Україну на фронті.

Про це повідомив студент у коментарях на сторінці Одеського державного університету внутрішніх справ

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Скандальний пост

Один із студентів побачив пост у соціальних мережах, у якому були викладені фотографії з церемонії відкриття Муралу пам'яті в Одеському державному університеті внутрішніх справ. На одному із зображень він побачив свою фотографію. Після цього чоловік написав у мережі Facebook пост із вимогою негайно прибрати його дані з меморіальної експозиції та притягнути до відповідальності осіб, причетних до надання неправдивої інформації та розміщення її загалом.

"Можливо там вже й виплати в 15 мільйонів з мене хтось встиг отримати а я й не знаю??! Очікую пояснень", — написав Стеценко Сергій.

В одеському університеті МВС вшанували пам’ять живого студента - фото 1
Меморіальна дошка із живим студентом в університеті. Фото: Одеський державний університет внутрішніх справ.
В одеському університеті МВС вшанували пам’ять живого студента - фото 1
Коментарі студента у соціальній мережі
​​ Фото: скриншот

Нагадаю, нещодавно ми писали про перейменування улиці в Одесі. А також про пам’ятники Кутузову та Котовсьому.

МВС Одеса смерть Новини Одеси Університет
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