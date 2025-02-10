Поховали живим студента в Одесі.

В одеському університеті МВС вшанували пам’ять живого студента
В Одеському державному університеті внутрішніх справ створили мурал пам’яті загиблих захисників України. Однак серед загиблих випадково розмістили дошку з ім'ям студента ВНЗ, який нині захищає Україну на фронті.
Про це повідомив студент у коментарях на сторінці Одеського державного університету внутрішніх справ.
Скандальний пост
Один із студентів побачив пост у соціальних мережах, у якому були викладені фотографії з церемонії відкриття Муралу пам'яті в Одеському державному університеті внутрішніх справ. На одному із зображень він побачив свою фотографію. Після цього чоловік написав у мережі Facebook пост із вимогою негайно прибрати його дані з меморіальної експозиції та притягнути до відповідальності осіб, причетних до надання неправдивої інформації та розміщення її загалом.
"Можливо там вже й виплати в 15 мільйонів з мене хтось встиг отримати а я й не знаю??! Очікую пояснень", — написав Стеценко Сергій.
Нагадаю, нещодавно ми писали про перейменування улиці в Одесі. А також про пам’ятники Кутузову та Котовсьому.
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