В Одессе улицу переименовали в честь Ганса Германа

Символ Одессы якорь в центре города. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе переименовали одну из улиц в честь человека, который сыграл ключевую роль в создании зеленых насаждений города. Так улица Николая Гефта официально стала Ганса Германа.

Об этом в воскресенье, 9 февраля, сообщили в Одесском городском совете.

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Сообщение горсовета. Фото: скриншот

Улицу Николая Гефта в Одессе переименовали

По их информации, улица Ганса Германа появилась в Пересыпском районе Одессы. Это решение принято в рамках деколонизационной политики, которая направлена на восстановление исторической справедливости и возвращение одесситам их культурных корней.

Улица Ганса Германа в Одессе. Фото: скриншот с google/maps

Ганс Герман и Одесса

Ганс Герман прибыл в Одессу в январе 1812 года по приглашению герцога Ришелье. В то время город был практически лишен растительности, и задачей Германа стало создание первых зеленых насаждений. Он организовал городскую плантацию на месте, где сейчас находится стадион "Спартак". Здесь выращивали деревья для озеленения улиц, а также лекарственные растения для местных медицинских учреждений.

Несмотря на ограниченное финансирование, которое позволяло содержать только двух помощников, Герман упорно работал над озеленением. На помощь ему даже привлекали арестантов под надзором приставов. Благодаря его усилиям уже к концу следующего года в городе появилось 240 новых деревьев. Позже, по совету Михаила Воронцова, улицы города украсили акации.

За свой вклад в развитие городской среды Ганс Герман получил звание Почетного гражданина Одессы.

Одесская Аркадия озеленена Гансом Германом. Фото: ОГС

Напомним, в Одесской области в селах Бритовка и Чабанка демонтировали бюсты Кутузову и памятные доски Котовскому. Также мы писали, что Кабинет Министров Украины принял решение о переименовании географических объектов в Одесской области.