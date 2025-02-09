Погруддя Кутузову на Одещині демонтували

Демонтаж пам'ятника в Києві. Фото ілюстративне: Борис Корпусенко / khreshchatyk.kyiv.ua

Процес деколонізації набирає обертів на Одещині. В області демонтують пам'ятники радянським діячам та російським генералам, які символізують імперське минуле. Цього разу зміни торкнулися села Бритівка та Чабанки.

Про це повідомила громадська організація "Деколонізація.Україна" у своєму Telegram-каналі.

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Кутузова та Котовського демонтували

У селі Бритівка, що на Одещині, демонтовано погруддя російського полководця Михайла Кутузова.

Допис активістів щодо знесення погруддя Кутузову. Фото скриншот

Ще один крок у бік деколонізації зроблено в Чабанці, де з пам'ятного знаку на місці смерті радянського воєначальника Григорія Котовського прибрали всі написи.

Допис активістів щодо знесення написів Котовському. Фото скриншот

Як повідомляють місцеві активісти, стелу без написів планують повністю демонтувати після отримання відповідних документів від Міністерства культури України.

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині мавзолей Котовського досі є пам'яткою архітектури. Також повідомляли, що в Подільському районі демонтували пам'ятник голові комнезаму Савченку.