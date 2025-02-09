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На Одесчине демонтировали бюст Кутузову и табличку Котовскому

9 февраля 2025 11:07
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Бюст Кутузову в Одесской области демонтировали
Демонтаж памятника в Киеве. Фото иллюстративное: Борис Корпусенко / khreshchatyk.kyiv.ua
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Процесс деколонизации набирает обороты в Одесской области. В области демонтируют памятники советским деятелям и российским генералам, которые символизируют имперское прошлое. На этот раз изменения коснулись села Бритовка и Чабанки.

Об этом сообщила общественная организация "Деколонизация.Украина" в своем Telegram-канале.

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В селе Бритовка, что в Одесской области, демонтирован бюст российского полководца Михаила Кутузова.

На Одещині демонтували пам'ятник Кутузову та табличку Котовському - фото 1
Сообщение активистов о сносе бюста Кутузову. Фото скриншот

Еще один шаг в сторону деколонизации сделан в Чабанке, где с памятного знака на месте смерти советского военачальника Григория Котовского убрали все надписи.

На Одещині демонтували пам'ятник Кутузову та табличку Котовському - фото 2
Сообщение активистов о сносе надписей Котовскому. Фото скриншот

Как сообщают местные активисты, стелу без надписей планируют полностью демонтировать после получения соответствующих документов от Министерства культуры Украины.

Напомним, мы писали, что в Одесской области мавзолей Котовского до сих пор является памятником архитектуры. Также сообщали, что в Подольском районе демонтировали памятник председателю комнезама Савченко.

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