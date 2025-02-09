Бюст Кутузову в Одесской области демонтировали

На Одесчине демонтировали бюст Кутузову и табличку Котовскому
Процесс деколонизации набирает обороты в Одесской области. В области демонтируют памятники советским деятелям и российским генералам, которые символизируют имперское прошлое. На этот раз изменения коснулись села Бритовка и Чабанки.
Об этом сообщила общественная организация "Деколонизация.Украина" в своем Telegram-канале.
Кутузова и Котовского демонтировали
В селе Бритовка, что в Одесской области, демонтирован бюст российского полководца Михаила Кутузова.
Еще один шаг в сторону деколонизации сделан в Чабанке, где с памятного знака на месте смерти советского военачальника Григория Котовского убрали все надписи.
Как сообщают местные активисты, стелу без надписей планируют полностью демонтировать после получения соответствующих документов от Министерства культуры Украины.
Напомним, мы писали, что в Одесской области мавзолей Котовского до сих пор является памятником архитектуры. Также сообщали, что в Подольском районе демонтировали памятник председателю комнезама Савченко.
Читайте Новини.LIVE!