В Одесі вулицю перейменували на честь Ганса Германа

Символ Одеси якір у центрі міста. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі перейменували одну з вулиць на честь людини, яка відіграла ключову роль у створенні зелених насаджень міста. Так вулиця Миколи Гефта офіційно стала Ганса Германа.

Про це у неділю, 9 лютого, повідомили в Одеській міській раді.

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Повідомлення міськради. Фото: скриншот

Вулицю Миколи Гефта в Одесі перейменували

За їхньою інформацією, вулиця Ганса Германа з'явилася у Пересипському районі Одеси. Це рішення ухвалено в рамках деколонізаційної політики, яка спрямована на відновлення історичної справедливості та повернення одеситам їхнього культурного коріння.

Вулиця Ганса Германа в Одесі. Фото: скриншот з google/maps

Ганс Герман і Одеса

Ганс Герман прибув до Одеси у січні 1812 року на запрошення герцога Рішельє. На той час місто було практично позбавлене рослинності, і завданням Германа стало створення перших зелених насаджень. Він організував міську плантацію на місці, де нині знаходиться стадіон "Спартак". Тут вирощували дерева для озеленення вулиць, а також лікарські рослини для місцевих медичних закладів.

Попри обмежене фінансування, яке дозволяло утримувати лише двох помічників, Герман наполегливо працював над озелененням. На допомогу йому навіть залучали арештантів під наглядом приставів. Завдяки його зусиллям вже до кінця наступного року в місті з’явилося 240 нових дерев. Пізніше, за порадою Михайла Воронцова, вулиці міста прикрасили акації.

За свій внесок у розвиток міського середовища Ганс Герман отримав звання Почесного громадянина Одеси.

Одеська Аркадія озеленена Гансом Германом. Фото: ОМР

Нагадаємо, на Одещині в селах Бритівка та Чабанка демонтували погруддя Кутузову та пам'ятні дошки Котовському. Також ми писали, що Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про перейменування географічних об’єктів на Одещині.