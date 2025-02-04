Масштабні перейменування в Одеській області

Природа Одеської області. Фото ілюстративне: Фото: Бессарабия інформ

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про перейменування деякі географічні об’єкти на Одещині. Серед них урочища, ліси, парки, балки, гора та навіть острів.

Про це повідомляє Урядовий портал.

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Що саме перейменували

острів "Кубанський" в Ізмаїльському районі став "Липованським",

урочище "Більшовик" у Березівському районі тепер носить назву "Гайдамацьке",

урочище "Совгоспна земля" у Болградському районі стало "Брієнською землею"

урочище "Чапаєве" у Роздільнянському районі перейменовано на "Шептериді"

урочище "Перше травня" у Подільському районі стало "Травневим"

в Ізмаїльському районі колишні назви балки та гори "Російська" тепер замінено на "Крюшія".

балка "Фрунзе" у Березівському районі стала Румелійською.

Парк санаторію ім. Чкалова відтепер Французський парк

Рукав Гирло Ушакова перейменували на Галілешті

Ентомологічний заказник Жовтневий носитиме назву Каракуртський

Урочище Камчатка в Білгород-Дністровському районі — Ісерлійське

Котовська балка в Березівському районі стане "Соколівкою"

Котовське урочище в Ізмаїльському районі — Ногайським

Красноярську балку в Березівському районі перейменували на Червоний Яр

Урочище Бородінська Дача у Болградському назвали Кляйстицькою

Нагадаю, нещодавно ми писали про перейменування ще одного провулку в Одесі. А також про скандал через вказівники в центрі міста.

