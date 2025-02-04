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На Одещині масштабні перейменування — кого торкнеться

4 лютого 2025 09:51
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Масштабні перейменування в Одеській області
Природа Одеської області. Фото ілюстративне: Фото: Бессарабия інформ
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про перейменування деякі географічні об’єкти на Одещині. Серед них урочища, ліси, парки, балки, гора та навіть острів. 

Про це повідомляє Урядовий портал

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Що саме перейменували

  • острів "Кубанський" в Ізмаїльському районі став "Липованським",
  •  урочище "Більшовик" у Березівському районі тепер носить назву "Гайдамацьке",
  • урочище "Совгоспна земля" у Болградському районі стало "Брієнською землею"
  • урочище "Чапаєве" у Роздільнянському районі перейменовано на "Шептериді"
  • урочище "Перше травня" у Подільському районі стало "Травневим"
  • в Ізмаїльському районі колишні назви балки та гори "Російська" тепер замінено на "Крюшія".
  • балка "Фрунзе" у Березівському районі стала Румелійською.
  • Парк санаторію ім. Чкалова відтепер Французський парк
  • Рукав Гирло Ушакова перейменували на Галілешті
  • Ентомологічний заказник Жовтневий носитиме назву Каракуртський
  • Урочище Камчатка в Білгород-Дністровському районі — Ісерлійське
  • Котовська балка в Березівському районі стане "Соколівкою"
  • Котовське урочище в Ізмаїльському районі — Ногайським
  • Красноярську балку в Березівському районі перейменували на Червоний Яр
  • Урочище Бородінська Дача у Болградському назвали Кляйстицькою

Нагадаю, нещодавно ми писали про перейменування ще одного провулку в Одесі. А також про скандал через вказівники в центрі міста.
 

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