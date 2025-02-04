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В Одесской области масштабные переименования — кого коснется

4 февраля 2025 09:51
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Масштабные переименования в Одесской области
Природа Одесской области. Фото иллюстративное: Фото: Бессарабия информ
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Кабинет Министров Украины принял решение о переименовании некоторых географических объектов в Одесской области. Среди них урочища, парки, балки, гора и даже остров.

Об этом сообщает Правительственный портал.

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Что именно переименовали

  • остров "Кубанский" в Измаильском районе стал "Липованским",
  • урочище "Большевик" в Березовском районе теперь носит название "Гайдамацкое",
  • урочище "Совхозная земля" в Болградском районе стало "Бриенской землей"
  • урочище "Чапаево" в Раздельнянском районе переименовано в "Шептериди"
  • урочище "Первое мая" в Подольском районе стало "Майским"
  • в Измаильском районе прежние названия балки и горы "Русская" теперь заменены на "Крюшия".
  • балка "Фрунзе" в Березовском районе стала Румелийской.
  • Парк санатория им. Чкалова отныне Французский парк
  • Рукав Устье Ушакова переименовали в Галилешти
  • Энтомологический заказник Октябрьский будет носить название Каракуртский
  • Урочище Камчатка в Белгород-Днестровском районе - Исерлийское
  • Котовская балка в Березовском районе станет "Соколовкой"
  • Котовское урочище в Измаильском районе - Ногайским
  • Красноярскую балку в Березовском районе переименовали в Красный Яр
  • Урочище Бородинская Дача в Болградском назвали Кляйстицкой

Напомню, недавно мы писали о переименовании еще одного переулка в Одессе. А также о скандале из-за указателей в центре города.

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