Масштабные переименования в Одесской области

В Одесской области масштабные переименования — кого коснется
4 февраля 2025 09:51
Природа Одесской области. Фото иллюстративное: Фото: Бессарабия информ
Кабинет Министров Украины принял решение о переименовании некоторых географических объектов в Одесской области. Среди них урочища, парки, балки, гора и даже остров.
Об этом сообщает Правительственный портал.
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Что именно переименовали
- остров "Кубанский" в Измаильском районе стал "Липованским",
- урочище "Большевик" в Березовском районе теперь носит название "Гайдамацкое",
- урочище "Совхозная земля" в Болградском районе стало "Бриенской землей"
- урочище "Чапаево" в Раздельнянском районе переименовано в "Шептериди"
- урочище "Первое мая" в Подольском районе стало "Майским"
- в Измаильском районе прежние названия балки и горы "Русская" теперь заменены на "Крюшия".
- балка "Фрунзе" в Березовском районе стала Румелийской.
- Парк санатория им. Чкалова отныне Французский парк
- Рукав Устье Ушакова переименовали в Галилешти
- Энтомологический заказник Октябрьский будет носить название Каракуртский
- Урочище Камчатка в Белгород-Днестровском районе - Исерлийское
- Котовская балка в Березовском районе станет "Соколовкой"
- Котовское урочище в Измаильском районе - Ногайским
- Красноярскую балку в Березовском районе переименовали в Красный Яр
- Урочище Бородинская Дача в Болградском назвали Кляйстицкой
Напомню, недавно мы писали о переименовании еще одного переулка в Одессе. А также о скандале из-за указателей в центре города.
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