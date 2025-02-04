Масштабные переименования в Одесской области

Природа Одесской области. Фото иллюстративное: Фото: Бессарабия информ

Кабинет Министров Украины принял решение о переименовании некоторых географических объектов в Одесской области. Среди них урочища, парки, балки, гора и даже остров.

Об этом сообщает Правительственный портал.

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Что именно переименовали

остров "Кубанский" в Измаильском районе стал "Липованским",

урочище "Большевик" в Березовском районе теперь носит название "Гайдамацкое",

урочище "Совхозная земля" в Болградском районе стало "Бриенской землей"

урочище "Чапаево" в Раздельнянском районе переименовано в "Шептериди"

урочище "Первое мая" в Подольском районе стало "Майским"

в Измаильском районе прежние названия балки и горы "Русская" теперь заменены на "Крюшия".

балка "Фрунзе" в Березовском районе стала Румелийской.

Парк санатория им. Чкалова отныне Французский парк

Рукав Устье Ушакова переименовали в Галилешти

Энтомологический заказник Октябрьский будет носить название Каракуртский

Урочище Камчатка в Белгород-Днестровском районе - Исерлийское

Котовская балка в Березовском районе станет "Соколовкой"

Котовское урочище в Измаильском районе - Ногайским

Красноярскую балку в Березовском районе переименовали в Красный Яр

Урочище Бородинская Дача в Болградском назвали Кляйстицкой

Напомню, недавно мы писали о переименовании еще одного переулка в Одессе. А также о скандале из-за указателей в центре города.