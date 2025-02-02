В Одесі перейменували провулок Орловський — яка нова назва

Люди з картою і компасом шукають дорогу. Фото ілюстративне: freepik

Вулиці Одеси продовжують набувати нових імен, повертаючи місту його історичні постаті. Так, в Пересипському районі перейменуванням провулка вшанували видатного науковця Леопольда Беркевича.

Про це у неділю, 2 лютого, повідомили в Одеській міській раді.

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Орловський провулок в Одесі перейменували

За інформацією мерії нову назву отримав 1-й Орловський провулок, в якому розташовується приватний сектор. Професор Леопольд Беркевич був українським астрономом польського походження, який зробив значний внесок у розвиток науки та створення астрономічної обсерваторії міста.

Провулок Леопольда Беркевича в Одесі. Фото: скриншот з google/maps

Творець Одеської обсерваторії

Леопольд Беркевич очолював кафедру астрономії в Одеському університеті та разом з архітектором Панталіоном Іодко спроєктував і побудував університетську обсерваторію. Будівництво розпочалося у 1870 році за підтримки державної скарбниці та Одеської міської думи, а вже 15 серпня 1871 року відбулося її урочисте відкриття.

Одеська обсерваторія. Фото: OLD.ODESA.UA

Професор Беркевич став першим директором обсерваторії та керував нею до 1880 року. Завдяки його зусиллям Одеса отримала науковий центр, який відігравав важливу роль у дослідженнях космосу.

Обсерваторія під охороною ЮНЕСКО

Зазначимо, що Одеська астрономічна обсерваторія сьогодні є не лише важливим науковим об’єктом, а й частиною світової культурної спадщини. Вона внесена до списку об’єктів ЮНЕСКО та перебуває під посиленим захистом.

Нагадаємо, на перехресті вулиці Ніни Строкатої та проспекту Українських героїв досі стоїть покажчик зі старими назвами: Буніна та Олександрівський проспект. Також нещодавно комунальники провели демонтаж знаку зі старою назвою міста "Південне".