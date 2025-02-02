В Одессе переименовали переулок Орловский - какое новое название

Люди с картой и компасом ищут дорогу. Фото иллюстративное: freepik

Улицы Одессы продолжают приобретать новые имена, возвращая городу его исторические фигуры. В Пересыпском районе, переименованием переулка почтили выдающегося ученого Леопольда Беркевича.

Об этом в воскресенье, 2 февраля, сообщили в Одесском городском совете.

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Сообщение горсовета. Фото: скриншот

Орловский переулок в Одессе переименовали

По информации мэрии, новое название получил 1-й Орловский переулок, в котором располагается частный сектор. Профессор Леопольд Беркевич был украинским астрономом польского происхождения, который внес значительный вклад в развитие науки и создание астрономической обсерватории города.

Переулок Леопольда Беркевича в Одессе. Фото: скриншот с google/maps

Создатель Одесской обсерватории

Леопольд Беркевич возглавлял кафедру астрономии в Одесском университете и вместе с архитектором Панталионом Иодко спроектировал и построил университетскую обсерваторию. Строительство началось в 1870 году при поддержке государственной казны и Одесской городской думы, а уже 15 августа 1871 года состоялось ее торжественное открытие.

Одесская обсерватория. Фото: OLD.ODESA.UA

Профессор Беркевич стал первым директором обсерватории и руководил ею до 1880 года. Благодаря его усилиям Одесса получила научный центр, который играл важную роль в исследованиях космоса.

Обсерватория под охраной ЮНЕСКО

Отметим, что Одесская астрономическая обсерватория сегодня является не только важным научным объектом, но и частью мирового культурного наследия. Она внесена в список объектов ЮНЕСКО и находится под усиленной защитой.

Напомним, на перекрестке улицы Нины Строкатой и проспекта Украинских героев до сих пор стоит указатель со старыми названиями: Бунина и Александровский проспект. Также недавно коммунальщики провели демонтаж знака со старым названием города "Южный".