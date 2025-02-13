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Улицы Средней в Одессе больше нет — как ее переименовали

13 февраля 2025 20:03
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Какую улицу переименовали в Одессе
Александр Свищ на войне. Фото: официальный канал города
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Историко-топонимическая комиссия горсовета рекомендовала переименовать улицу Среднюю в Хаджибейском районе. Отныне она будет носить имя Александра Свища — погибшего одессита из Третьей штурмовой.

Об этом сообщает официальный канал города.

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Кто такой Александр Свищ

Одессит Александр Свищ с позывным "Фарш" воевал в составе Третьей штурмовой бригады. Принимал участие в обороне Киева и освобождении Херсона от войск РФ. Погиб 12 сентября 2023 года на Донецком направлении при выполнении боевого задания вблизи Бахмута. Мина попала в блиндаж, в котором он находился. Дома у погибшего героя осталась жена, маленькая дочь и родители. Решение о переименовании еще должны принять депутаты городского совета.

Напомним, недавно мы писали о том, как в одесском университете почтили память живого студента. А также о переименовании улицы в честь первого озеленителя города.

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