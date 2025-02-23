В Одесі провулок названо на честь художника Волокидіна

Вказівник з назвами вулиць. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі один із провулків перейменували на честь видатного художника та педагога Павла Волокидіна. Його творчий шлях розпочався саме в нашому місті, де він здобув визнання і став професором.

Про це у неділю, 23 лютого, повідомили в Одеській міській раді.

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Повідомлення міськради. Фото: скриншот

Який провулок перейменували в Одесі

Провулок Шолохова, що розташований у Київському районі, отримав нову назву — провулок Волокидіна. Таким чином місто вшанувало пам’ять видатного художника Павла Гавриловича Волокидіна (1877–1936), який зробив значний внесок у розвиток українського живопису.

Провулок Волокидіна в Одесі. Фото: скриншот з google/maps

Хто такий Волокидін

Волокидін народився в Харківській губернії, але його доля тісно пов’язана з Одесою. Саме тут, завдяки щасливому випадку, він отримав можливість навчатися в Одеському художньому училищі. Його талант швидко помітили викладачі, серед яких були такі видатні майстри, як Костанді та Ладиженський. Закінчивши училище в 1905 році, митець зарекомендував себе як перспективний художник із винятковим відчуттям кольору та композиції.

Жіночий портрет, який створив Волокидін. Фото: ОМР

Портрет Дерібаса створений художником Волокидіним. Фото: ОМР

Його роботи привертали увагу глядачів на художніх виставках, а мистецька кар’єра стрімко розвивалася. У 1922 році він став професором Одеського художнього інституту, а згодом викладав у Київському художньому інституті, виховуючи нове покоління українських митців.

Картина вази з квітами. Фото: ОМР

Де поховали митця

Павло Волокидін помер у 1936 році в Києві, але його поховали в рідній Одесі на Другому християнському кладовищі. Тепер його ім’я нагадуватиме одеситам про внесок митця в культуру та освіту.

Автопортрет Павла Волокидіна. Фото: ОМР

Нагадаємо, вулиця Середня в Хаджибейському районі відтепер має ім’я Олександра Свіща — загиблого одесита з Третьої штурмової. Також ми писали, що в місті перейменували вулицю на честь відомого мандрівника.