В Одесі провулок названо на честь художника Волокидіна

В Одесі перейменували провулок Шолохова — яка нова назва
В Одесі один із провулків перейменували на честь видатного художника та педагога Павла Волокидіна. Його творчий шлях розпочався саме в нашому місті, де він здобув визнання і став професором.
Про це у неділю, 23 лютого, повідомили в Одеській міській раді.
Який провулок перейменували в Одесі
Провулок Шолохова, що розташований у Київському районі, отримав нову назву — провулок Волокидіна. Таким чином місто вшанувало пам’ять видатного художника Павла Гавриловича Волокидіна (1877–1936), який зробив значний внесок у розвиток українського живопису.
Хто такий Волокидін
Волокидін народився в Харківській губернії, але його доля тісно пов’язана з Одесою. Саме тут, завдяки щасливому випадку, він отримав можливість навчатися в Одеському художньому училищі. Його талант швидко помітили викладачі, серед яких були такі видатні майстри, як Костанді та Ладиженський. Закінчивши училище в 1905 році, митець зарекомендував себе як перспективний художник із винятковим відчуттям кольору та композиції.
Його роботи привертали увагу глядачів на художніх виставках, а мистецька кар’єра стрімко розвивалася. У 1922 році він став професором Одеського художнього інституту, а згодом викладав у Київському художньому інституті, виховуючи нове покоління українських митців.
Де поховали митця
Павло Волокидін помер у 1936 році в Києві, але його поховали в рідній Одесі на Другому християнському кладовищі. Тепер його ім’я нагадуватиме одеситам про внесок митця в культуру та освіту.
Нагадаємо, вулиця Середня в Хаджибейському районі відтепер має ім’я Олександра Свіща — загиблого одесита з Третьої штурмової. Також ми писали, що в місті перейменували вулицю на честь відомого мандрівника.
Читайте Новини.LIVE!