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В Одесі перейменували вулицю на честь відомого мандрівника

16 лютого 2025 16:17
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одесі перейменували вулицю на честь Евлії Челебі
Вулиця Онезька в Одесі. Фото: скриншот з google/maps
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі відбулося чергове перейменування топонімів. Вулиця в Хаджибейському районі отримала нову назву на честь Евлії Челебі – видатного турецького мандрівника та географа.

Про це у неділю, 16 лютого, повідомили в Одеській міській раді.

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Яку вулицю перейменували в Одесі 

Онезька вулиця у Хаджибейському районі Одеси тепер стала Евлії Челебі — турецького мандрівника, географа та історика XVII століття. Він неодноразово відвідував українські міста, залишивши унікальні історичні описи.

Чим відомий Евлій Челебі

Евлія Челебі народився у 1611 році в Стамбулі в родині придворного ювеліра. Понад дві третини свого життя провів у подорожах, відвідуючи різні регіони Азії, Африки та Європи. Свої спостереження детально занотовував у 10-томній праці "Книга подорожей", яка стала цінним джерелом з історії, географії та етнографії.

Особливу увагу мандрівник приділяв опису України. Він відвідував Київ, Львів, Черкаси, Чигирин, Кременчук, Ладижин, а також фортецю Хаджибей. У своїх записах Челебі захоплювався військовою доблестю козаків, описував побут, торгівлю та традиції українців. Він також відзначав родючість українських земель, поширеність садів і пшениці.

Челебі вважав українську мову однією з найдавніших і найрозвиненіших, наводив приклади місцевої говірки та захоплювався її красою.

Евлія Челебі помер у Каїрі у 1682 році. Його праця й досі залишається важливим історичним джерелом.

Нагадаємо, вулиця Середня в Хаджибейському районі відтепер має ім’я Олександра Свіща — загиблого одесита з Третьої штурмової. Також ми писали, що місія ЮНЕСКО прибула до Одеси для оцінки пошкоджень історичних будівель після масованого ракетного удару.

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