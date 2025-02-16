В Одессе переименовали улицу в честь Эвлии Челеби

Улица Онежская в Одессе. Фото: скриншот из google/maps

В Одессе состоялось очередное переименование топонимов. Улица в Хаджибейском районе получила новое название в честь Эвлии Челеби — выдающегося турецкого путешественника и географа.

Об этом в воскресенье, 16 февраля, сообщили в Одесском городском совете.

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Онежская улица в Хаджибейском районе Одессы теперь стала Эвлии Челеби — турецкого путешественника, географа и историка XVII века. Он неоднократно посещал украинские города, оставив уникальные исторические описания.

Чем известен Эвлий Челеби

Эвлия Челеби родился в 1611 году в Стамбуле в семье придворного ювелира. Более двух третей своей жизни провел в путешествиях, посещая различные регионы Азии, Африки и Европы. Свои наблюдения подробно записывал в 10-томном труде "Книга путешествий", который стал ценным источником по истории, географии и этнографии.

Особое внимание путешественник уделял описанию Украины. Он посещал Киев, Львов, Черкассы, Чигирин, Кременчуг, Ладыжин, а также крепость Хаджибей. В своих записях Челеби восхищался воинской доблестью казаков, описывал быт, торговлю и традиции украинцев. Он также отмечал плодородие украинских земель, распространенность садов и пшеницы.

Челеби считал украинский язык одним из древнейших и самых развитых, приводил примеры местного говора и восхищался его красотой.

Эвлия Челеби умер в Каире в 1682 году. Его труд до сих пор остается важным историческим источником.

Напомним, улица Средняя в Хаджибейском районе отныне носит имя Александра Свища — погибшего одессита из Третьей штурмовой. Также мы писали, что миссия ЮНЕСКО прибыла в Одессу для оценки повреждений исторических зданий после массированного ракетного удара.