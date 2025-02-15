В Одесі місія ЮНЕСКО оцінює наслідки обстрілу

ЮНЕСКО допомагає Одесі оцінити пошкодження після обстрілу
Експерти ЮНЕСКО прибули до Одеси для оцінки пошкоджень історичних будівель після масованого ракетного удару. Фахівці разом із українською владою визначать першочергові заходи для збереження культурної спадщини міста.
Про це у суботу, 15 лютого, повідомили в Одеській міській раді.
ЮНЕСКО в Одесі
В мерії кажуть, що особливу увагу приділять об’єктам, що входять до списку Всесвітньої спадщини.
"Одеський історичний центр є надзвичайно цінною частиною світової культурної спадщини. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти місту зберегти його унікальність", — зазначили представники організації.
Наразі фахівці фіксують масштаби пошкоджень та готують рекомендації для відновлення пам’яток. Одеса залишається під постійною загрозою атак, тому ключовим завданням є не лише відбудова, а й забезпечення подальшого захисту культурної спадщини.
Нагадаємо, 31 січня 2025 року Одеса зазнала ракетного удару, внаслідок якого постраждали історичні будівлі, що є частиною Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Серед них — Одеська філармонія, будівля міської ради та низка інших архітектурних пам’яток. Також у Київській області рятувальники дістали з криги уламки безпілотника типу "Гербера".
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