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ЮНЕСКО допомагає Одесі оцінити пошкодження після обстрілу

15 лютого 2025 12:36
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одесі місія ЮНЕСКО оцінює наслідки обстрілу
Одеська обласна філармонія. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Експерти ЮНЕСКО прибули до Одеси для оцінки пошкоджень історичних будівель після масованого ракетного удару. Фахівці разом із українською владою визначать першочергові заходи для збереження культурної спадщини міста.

Про це у суботу, 15 лютого, повідомили в Одеській міській раді.

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В мерії кажуть, що особливу увагу приділять об’єктам, що входять до списку Всесвітньої спадщини.

"Одеський історичний центр є надзвичайно цінною частиною світової культурної спадщини. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти місту зберегти його унікальність", — зазначили представники організації.

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Пошкоджені двері у будівлі філармонії. Фото: Новини.LIVE

Наразі фахівці фіксують масштаби пошкоджень та готують рекомендації для відновлення пам’яток. Одеса залишається під постійною загрозою атак, тому ключовим завданням є не лише відбудова, а й забезпечення подальшого захисту культурної спадщини.

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Пошкоджене скління філармонії. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 31 січня 2025 року Одеса зазнала ракетного удару, внаслідок якого постраждали історичні будівлі, що є частиною Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Серед них — Одеська філармонія, будівля міської ради та низка інших архітектурних пам’яток. Також у Київській області рятувальники дістали з криги уламки безпілотника типу "Гербера".

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