В Одесі місія ЮНЕСКО оцінює наслідки обстрілу

Одеська обласна філармонія. Фото: Новини.LIVE

Експерти ЮНЕСКО прибули до Одеси для оцінки пошкоджень історичних будівель після масованого ракетного удару. Фахівці разом із українською владою визначать першочергові заходи для збереження культурної спадщини міста.

Про це у суботу, 15 лютого, повідомили в Одеській міській раді.

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В мерії кажуть, що особливу увагу приділять об’єктам, що входять до списку Всесвітньої спадщини.

"Одеський історичний центр є надзвичайно цінною частиною світової культурної спадщини. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти місту зберегти його унікальність", — зазначили представники організації.

Пошкоджені двері у будівлі філармонії. Фото: Новини.LIVE

Наразі фахівці фіксують масштаби пошкоджень та готують рекомендації для відновлення пам’яток. Одеса залишається під постійною загрозою атак, тому ключовим завданням є не лише відбудова, а й забезпечення подальшого захисту культурної спадщини.

Пошкоджене скління філармонії. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 31 січня 2025 року Одеса зазнала ракетного удару, внаслідок якого постраждали історичні будівлі, що є частиною Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Серед них — Одеська філармонія, будівля міської ради та низка інших архітектурних пам’яток. Також у Київській області рятувальники дістали з криги уламки безпілотника типу "Гербера".