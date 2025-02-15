В Одессе миссия ЮНЕСКО оценивает последствия обстрела

Одесская областная филармония. Фото: Новини.LIVE

Эксперты ЮНЕСКО прибыли в Одессу для оценки повреждений исторических зданий после массированного ракетного удара. Специалисты вместе с украинскими властями определят первоочередные меры для сохранения культурного наследия города.

Об этом в субботу, 15 февраля, сообщили в Одесском городском совете.

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В мэрии говорят, что особое внимание уделят объектам, входящим в список Всемирного наследия.

"Одесский исторический центр является чрезвычайно ценной частью мирового культурного наследия. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь городу сохранить его уникальность", — отметили представители организации.

Поврежденные двери в здании филармонии. Фото: Новини.LIVE

Сейчас специалисты фиксируют масштабы повреждений и готовят рекомендации для восстановления памятников. Одесса остается под постоянной угрозой атак, поэтому ключевой задачей является не только восстановление, но и обеспечение дальнейшей защиты культурного наследия.

Поврежденное остекление филармонии. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 31 января 2025 года Одесса подверглась ракетному удару, в результате которого пострадали исторические здания, являющиеся частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них - Одесская филармония, здание городского совета и ряд других архитектурных памятников. Также в Киевской области спасатели достали изо льда обломки беспилотника типа "Гербера".